Cahit Zarifoğlu'nun tarihe ışık tutan mektupları

📌 Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan şair, 1940-1987 yılları arasında yaşamıştır. Edebiyatımızda düşünce biçimi, dergiciliği ve şiirleri ile birden fazla kuşağa tesir edebilen nadir isimlerdendir. Kendine has edebi dili ve koruyucu yönü ile onlarca genç yazar ve şaire yol gösteren Zarifoğlu, eserleri ile İslami düşünceyi beslemiş kuvvetli bir ırmaktır. Zarifoğlu ve arkadaşları, Kahramanmaraş Lisesi'nde başlayan dostluklarını hayat boyu devam ettirerek Yedi Güzel Adam olarak anılmışlardır.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Velut bir kaleme sahip olan Cahit Zarifoğlu, şiirden denemeye, romandan mektuba birçok alanda yirmiden fazla eser yazmıştır.

Mavera'nın şiir ışığı: Cahit Zarifoğlu