Cahit Zarifoğlu'nun tarihe ışık tutan mektupları
Cahit Zarifoğlu, Müslüman olmanın getirdiği hassasiyetlerle yazan bir şairdi. O, elinden geldiğince herkese faydası olan, his dolu bir yürek savaşçısı idi. Kendine has edebi dili ve koruyucu yönü ile onlarca genç yazar ve şaire yol gösteren Zarifoğlu, eserleri ile İslami düşünceyi beslemiş kuvvetli bir ırmaktı. Cahit Zarifoğlu'nun Mavera döneminde yazdığı mektuplar, onun edebi ve şahsi karakterini öğrenmemize olanak sağladı. Sizler için Zarifoğlu'nun tarihe ışık tutan mektuplarını inceledik.
Giriş Tarihi: 06.02.2022
19:12
Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
10:14
📌 Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan şair,
1940-1987 yılları arasında yaşamıştır. Edebiyatımızda düşünce biçimi, dergiciliği ve şiirleri ile birden fazla kuşağa tesir edebilen nadir isimlerdendir. Kendine has edebi dili ve koruyucu yönü ile onlarca genç yazar ve şaire yol gösteren Zarifoğlu, eserleri ile İslami düşünceyi beslemiş kuvvetli bir ırmaktır. Zarifoğlu ve arkadaşları, Kahramanmaraş Lisesi'nde başlayan dostluklarını hayat boyu devam ettirerek Yedi Güzel Adam olarak anılmışlardır.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Velut bir kaleme sahip olan Cahit Zarifoğlu, şiirden denemeye, romandan mektuba birçok alanda yirmiden fazla eser yazmıştır.
Mavera'nın şiir ışığı: Cahit Zarifoğlu
Cahit Zarifoğlu edebi yönü
📌 Zarifoğlu kendisinden önce var olan edebi münasebetlere şahsi ilişkileri ile beraber başka bir boyut getirdi. Evvelden sert ve tavizsiz editörlerin yegane mekanları olan gazete, dergi büroları Zarifoğlu'nun samimi dili, içten sohbeti ile ilgi gören mekanlar haline geldi. Bilhassa seksen ve doksan edebi kuşağına birinci elden tesir eden şair, Müslüman gençlerin sanat ve edebiyat alanında biricik durağı, ağabeyleri oldu. Çıkarsız bir ilişki üzerinden kurulan bu münasebet vesilesi ile onlarca şair ve yazar yetişti.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Zarifoğlu 1984 senesinde TYB tarafından
Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne, 1986 yılında ise Suffe Yıllığı tarafından Yılın Sanatçısı payesine uygun görüldü.
Cahit Zarifoğlu'ndan 100 Alıntı
➡ İşaret Çocukları (1967)
➡ Yedi Güzel Adam (1973)
➡ İns (1974)
➡ Menziller (1977)
➡ Savaş Ritimleri (1985)
➡ Korku ve Yakarış (1986)
➡ Bir Değirmendir Bu Dünya (1986)
➡ Şiirler (1989)
➡ Romanlar (1991)
➡ Hikayeler (1996)
➡ Zengin Hayaller Peşinde (1999)
➡ Okuyucularla (2009)
➡ Mektuplar (2010)
Türk edebiyatının "Artist" şairi: Cahit Zarifoğlu
➡ Serçekuş (1983)
➡ Ağaçkakanlar (1983)
➡ Katıraslan (1983)
➡ Yürek Dede ile Padişah (1987)
➡ Motorlukuş (1987)
➡ Küçük Şehzade (1987)
➡ Gülücük (1989)
➡ Kuşların Dili (1989)
➡ Ağaç Okul (1990)
➡ Çocuklarımızla Atlara Biniyorduk (2006)
➡ Sütçü İmam (1987)
Cahit Zarifoğlu'ndan 1 kelime 1 cümle
Cahit Zarifoğlu ve gençler
📌 Zarifoğlu'nun yakınları, onun her mektuba cevap vermeye gayret ettiğini belirtiyor. "Mektuplar" eserinin giriş yazısında Mustafa Özçelik,
cümlesi ile bu hakikatı haykırıyor. Zarifoğlu'nun "Onun bilhassa gençlik yıllarında pek çok kişiye mektup yazdığı hatta bunların yüzlerle, binlerle ifade edilebileceği bilinmektedir." Mavera dergisinde okuyucularına yazdığı mektuplar 2009 senesinde " Okuyucularla" başlığı altında müstakil bir eserde toplandı. Biz ise şahsi koleksiyonlardaki mektupları ele aldık. Mektuplar Cahit Zarifoğlu'nun insani hasletlerini ortaya koyduğu gibi edebi yönünü de aşikar eder. Bir editör olarak Zarifoğlu, okumaya teşvik edip insanları yönlendiren bir noktadadır.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Zarifoğlu'nun emekleri ve özverisi sayesinde taşradaki edebi anlayış kırılmış, herkes eserini dergiye gönderebilmenin ve bir cevap almanın sevincini yaşamıştır. Bu sevinç, sonraki yıllarda yükselen bir edebi kuşak olarak tezahür eder.
7 Güzel Adam'dan 70 alıntı