Padişahın denetimi: Tebdil-i kıyafet

🔷 Tarih boyunca pek çok devlette tebdil-i kıyafet uygulaması görülür. Hükümdarlar kadın, dilenci, tüccar ya da ruhban kılıklarına girerek halkını gezer.

🔷 Tebdil uygulaması Hz. Davud (as) döneminde de görülür. Hz. Davud (as) hükümdar olduktan sonra tebdil-i kıyafet ile halkın arasına karıştığı İslami kaynaklarda geçer. Bu uygulamayı bir peygamberin yapıyor olması, ne kadar önemli ve gerekli bir yönetim aracı olduğunu gösterir.

❗Bir bilgi

◾İsrafiloğullarına gönderilen ve kendisine bilinen dört kutsal kitaptan biri Zebur'un verildiği Hz. Davud, hem peygamber hem de hükümdar idi.