Osmanlı’yı zinde tutan sır: Spor
Osmanlı Devleti'nin zinde ve hareketli toplumsal yapısı, sporu ve spor dallarının gelişimini büyük ölçüde etkiledi. Bugün varlığını devam ettiren pek çok spor dalı ve spor kulübü o dönemde kuruldu. Sadece toplum değil, padişahlar da sporla ilgilenirdi. Peki, Osmanlı Devleti'nde spor nasıl gelişti, hangi spor dallarında faaliyetler gösterildi?
Giriş Tarihi: 28.03.2022
17:19
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
17:40
📌Osmanlı Devleti'ni kuran Türkler, Oğuzların Bozok kolunun
Kayı boyundandı.
📌Anadolu'ya ilk gelen Türk boylarından olan Kayılar, sembol olarak
ok ve yayı kullandılar.
📌Kayı boyunun
Söğüt, Domaniç ve Eskişehir dolaylarına gelmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri atıldı.
📌1299 yılında bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti'ni kuran
Osman Bey, eski Türk devletlerinde olduğu gibi ülkesini korumak, hücum ve savunma için dayanıklı, kuvvetli ve becerikli bahadırlar yetiştirebilmek amacıyla bedensel faaliyetlere önem verdi.
'Kuruluşun beşiği'nde ilk ders: Hayme Ana
📌Osmanlı'nın daha ilk dönemlerinden itibaren bir
spor kültürü oluşmaya başladı ve tekke olarak vakfedilen yerlerde sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
📌Bu tekkeler, sportif faaliyetin ismine göre değişiklik gösterdi. Okçuların eğitim aldığı tekkeler
okçular tekkesi, güreşçilerin eğitildiği tekkeler güreşçi tekkesi olarak adlandırılırdı.
📌Bu tekkelerde
idmancı adı verilen ustalar, sporcuların uyku ve beslenmelerini bir düzene bağlar, alacakları besinleri, deneyimli eski usta idmancıların düzenledikleri programlara göre belirlerdi.
Osmanlı'da spor tekkeleri neden kuruldu?
Kadim ve milli spor dalımız: Güreş
📌Esasında kadim bir spor olarak
Selçuklulardan itibaren kurumsallaşıp bize ulaşana kadar gelenek haline gelen güreş, Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük atfedilen verilen bir spor dalıydı.
📌Bu dönemde şüphesiz
padişahların da güreşe ve pehlivanlığa karşı meyillerinin olması, yapılan spora saygı duymalarının katkısı büyüktü.
📌Hatta Osmanlı padişahlarından
I. Mehmed gibi bazı padişahlar "güreşçi" lakabıyla anılır, güreşi çok severlerdi.
İlk güreşçimiz Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf'un başarısının sırrı nedir?
📌Fatih Sultan Mehmet, pehlivanların
örgütlenebilmesine imkan tanıdı ve saray çevresinde bulunmalarına izin verdi.
📌Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerinde şampiyonlar yetiştiren
güreşçi tekkeleri yüz yıllarca varlığını sürdürdü.
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Padişahların gözdesi: Avcılık
📌Günümüzde bir spor olarak sayılmayan
avcılık, Osmanlı Devleti'nde padişahlar için boş vakitlerinde yaptıkları vazgeçilmez bir faaliyetti.
📌Osmanlı'nın en parlak zamanının yaşandığı
Kanuni döneminde Sultan Süleyman seferlerde at üstünde geçen vakitlerinde arta kalan zamanlarının çoğunu av partilerinde geçirirdi.
📌Avcılık sporuna gösterilen yoğun ilgi
Oğuzların Kayı boyuna uzanan bir töre olmasının yanı sıra, padişahların ava gittiğinde halkla sohbet edebilme imkânına sahip olmasından da kaynaklıydı.
IV. Mehmed'in av seferi tabloları Avrupa'da!