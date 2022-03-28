Osmanlı’yı zinde tutan sır: Spor

📌Esasında kadim bir spor olarak Selçuklulardan itibaren kurumsallaşıp bize ulaşana kadar gelenek haline gelen güreş, Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük atfedilen verilen bir spor dalıydı.

📌Bu dönemde şüphesiz padişahların da güreşe ve pehlivanlığa karşı meyillerinin olması, yapılan spora saygı duymalarının katkısı büyüktü.

📌Hatta Osmanlı padişahlarından I. Mehmed gibi bazı padişahlar "güreşçi" lakabıyla anılır, güreşi çok severlerdi.

İlk güreşçimiz Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf'un başarısının sırrı nedir?