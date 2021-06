Osmanlı'da spor tekkeleri neden kuruldu?

Osmanlı Devleti'nin sürekli savaş içerisinde olması ve her zaman savaşa hazır olması gerektiği için sağlıklı ve güçlü savaşçılara ihtiyacı vardı. Bu yüzden Osmanlı spor tekkelerinin, sağlıklı ve güçlü bireylerin pehlivan olarak yetiştirilmesini sağlıyordu.

Fethedilen her yeni yere bir tekke yaptırılarak, yörenin güçlü ve sağlıklı gençleri pehlivan olarak yetiştirilmek amacıyla bir araya getirilmişti. O dönemlerde sporu teşvik amacıyla her şehir ve kasabada tekkeler kurulmuştu. Yapılan bu faaliyetlerle beraber sadece ordunun değil halkın da sağlıklı, güçlü bireylerin pehlivan olarak yetişmelerine ve her an savaşa hazır askerler yetiştirilmeye olanak sağladı.

Osmanlı'nın vakıflar sistemiyle yönetilen bu tekkeler, gelirlerini spora ve sporcu yetiştirmek için harcarlardı. Bugünkü spor kulüplerinin başkanı gibi o dönemde de spor tekkelerinin başkanı vardı.