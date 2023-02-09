Osmanlı zamanında yaşanan depremler

🔹 II. Bayezid zamanında 1509'da meydana gelen depremde binlerce insan ölmüş, İstanbul harap olmuştu. Bu deprem İstanbul için o kadar yıkıcı olmuştu ki, tarihçiler tarafından "Kıyamet-i Sugra", yani "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılmıştı.

🔹 İstanbul tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri olması nedeniyle "Küçük Kıyamet" olarak nitelendirilen bu depremde hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgi 5 bin ila 15 bin arasında rakamlar verilir.

🔹 Can kaybının bu denli fazla olmasının önemli bir nedeni olarak depremin gece meydana gelmiş olması gösterilmişti. Artçı sarsıntıların bir buçuk ay devam ettiği 1509 depreminde yüzün üzerinde camii ve mescit, bin yüz kadar ev ve sayısız dükkan tamamen yıkılmıştı. Deprem sırasında denizin yükseldiği ve şehrin alçak kesimlerini su bastığı da söylenir.

Tarihte İslam coğrafyalarında meydana gelen depremler