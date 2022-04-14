Osmanlı saray mutfağının Ramazan’daki eşsiz lezzetleri

🔹 Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan sarayın ihtiyaçları kurumsal bir surette tedarik edilirdi. Bu yapı ise saray erkanının yeme – içme ihtiyacını karşılayan saray mutfaklarıydı. Osmanlı saray mutfakları "Matbah-ı Amire" olarak adlandırılırdı. İçerisinde farklı birim mutfaklarını da barındıran bir yapıya sahipti.

🔹 Matbah-ı Amire'nin kendisine hizmet eden "Kilar-i Amire" bölümü depo olarak kullanılırdı. Önceden hazırlıklar tamamlanır, Ramazan ayında kilerler ihtiyacı karşılamak üzere doldurulurdu.

Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi? Osmanlı mutfağından günümüze gelen yemekler