Osmanlı saray mutfağının Ramazan’daki eşsiz lezzetleri

🔹 Osmanlı Saray mutfaklarında yeme, içmede ve sofralarda vazgeçilmez unsur et ve et ürünleriydi. Et ve et ürünleri besinlerin en değerlisi olarak addedilirdi.

🔹 Özellikle insanın daha uzun süre tok kalmasını sağlayan et ürünleri, uzun süre yeme ve içmeden uzak kalınan Ramazan ayında sofraların vazgeçilmeziydi ve çoklukla tercih edilirdi.

🔹 Ramazan ayında sofralara alınan et çeşitleri:

➡ Koyun eti

➡ Kuzu eti

➡ Tavuk eti

➡ Güvercin eti

➡ Toklu Eti

➡ İşkembe

➡ Ciğer

➡ Sucuk

➡ Pastırma

➡ Kıyma

Osmanlı'da ucuz et meselesi