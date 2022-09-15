Mimar Sinan'ın restore ettiği Selçuklu yapısı: Çeşnigir

🔸 Mimar Sinan genellikle kendi birikim ve tecrübelerini ustalıkla konuşturduğu ve hendese bilgisini estetik üslubla ifade ettiği yapılarıyla tanınır. Ancak Sinan restorasyon alanında da büyük birikime sahip bir mimardır. Hatta inşa ettiği yapıları, restore ettiği yapılardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda bu denli sağlam ve sağlıklı yaptığını söylemek mümkündür.

🔸 Yeniçerilik yaparken katıldığı pek çok seferde birbirinden farklı malzemeye ve mimariye sahip yapıları yeniden hayata kazandırması, özellikle Selçuklu'nun eserlerini restore etmesi ona mimarlık kariyerinde büyük bir temel oluşturdu.