Kazım Karabekir’in sahip çıktığı yetim çocuklar

TOPLUMSAL OLAYLAR İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

🔸 Osmanlı İmparatorluğu'nda birbirinden kıymetli insan, tarihe isimlerini altın harfler ile yazdırmıştır. Bunlardan biri olan Kazım Karabekir Paşa sadece siyasi ve askeri mevzular ile ilgilenmemiş toplumsal hadiseleri de yakından takip etmiştir.

🔸 Kurtuluş Savaşı'nda Doğu cephesinde görev alan Paşa, harp esnasında yaşanan trajik hadiselerden çok etkilenir ve çevredeki yetim çocuklara yardım elini uzatır.

🔸 Savaştan olumsuz etkilenen çocuklar perişan haldedir, bir anda annesiz ve babasız kalmışlardır. Bunun burukluğunu ve çaresizliğini yaşamaktadırlar. Paşa ise onlara kimsesizliğin acı yüzünü hissettirmemek için elinden geleni yapar.

↪ Peki, kimdir bu Kazım Karabekir Paşa, gelin öncelikle onu yakından tanıyalım.