İslam mimarisinin Avrupa’daki temsilcisi: Berlin

İlk elçi Ali Aziz Efendi vefatı

📌 Osmanlının buradaki ilk daimi elçisi ise Sultan III. Selim tarafından, 1797'de Berlin'e gönderilen Giritli Ali Aziz Efendi olur. Ancak, bir buçuk yıl bu görevi sürdüren Ali Aziz Efendi hastalanarak, 29 Ekim 1798'de Berlin'de hayatını kaybeder.

📌 Devam eden süreçte karşılıklı olarak yapılan ticaret ve askeri antlaşmalarla gelişen Türk-Alman ilişkileri daha da ilerleme kaydeder. I. Dünya Savaşı'nda ortak kaderi paylaşan bu iki devlet arasındaki ilişki farklı bir boyuta taşınır.

Alman edebiyatında yerini alan eserlerimiz ve tarihsel süreci