Nietzsche akli dengesini nasıl yitirdi?

Nietzsche'nin düşünce yoğunluğu ve çağına karşı savaşı zihin dengesini bozmuştu. "Kişinin çağındaki ahlak sistemiyle savaşmak korkunç bir şey olmuştu daima. Öcünü alacaktır, içten ve dıştan da." cümlelerin sahibi filozof, ne yazık ki çağından öcünü alamamış, bilakis onun türlü çilelerine maruz kalmıştır.

Nietzsche'nin hayatı

📌Alman filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche, 15 Ekim 1844'te, Saksonya'nın Röcken kasabasında Lüterci bir papazın çocuğu olarak doğdu. Prusya kralı IV. Friedrich Wilhelm'in yaş gününde doğduğu için bu isimle vaftiz edildi. Kuşaklar boyunca içinden birçok papazın çıktığı bir aileye mensup olan Nietzsche'nin de bu geleneği sürdürmesi bekleniyordu.

📌Mütevazı bir aileye sahip olan Nietzsche, 5 yaşındayken babasının ölümü ardından, annesi, kız kardeşi, büyükannesi ve iki halasıyla hayatını sürdürdü ve bu deneyim onun karakterini etkileyen bir süreç oldu.

📌Dindar, şımartılmış iyi aile çocuğu olan Nietzsche, okulda "küçük Protestan papazı" diye çağrılıyordu. Derslerinde başarılıydı.