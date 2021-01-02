Kölelikten filozofluğa bir yaşam öyküsü: Epiktetos

📌Helenistik dönemde Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan ve o dönemde büyük yankı uyandıran bir akım vardı: Stoacılık… İnsanın temel amacı olarak mutluluğu baz alan bu okul, "mutluluğun dış koşullara bağlı olmadığı" görüşü üzerinde fikirlerini inşa etti.

📌Erken dönem stoacılarının gerçeklik, mantık ve etiğe ilişkin geniş felsefi problemler hakkında görüşleri vardır. Stoacılar, mantık eğitimini diğer bütün erdemleri tek tek içine alan bir erdem olması sebebiyle epey önemsediler.

📌Fakat stoacıların en yetkin oldukları konu zihinsel kontrol hakkındaki görüşleriydi.