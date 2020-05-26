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Varoluşçu felsefenin kurucularından Martin Heidegger

Varoluşçu felsefenin kurucularından biri olarak bilinen Alman filozof Martin Heidegger, geçtiğimiz yüzyılın en büyük düşünürlerindendi. İlk olarak 1927 yılında yayımlanan Varlık ve Zaman kitabıyla felsefede bir çığır açtı ve "varlık" kavramına yeni bir soluk getirdi. Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte Nazi Partisi'ne katılan Heidegger, felsefi çalışmalarının yanında, özel yaşantısıyla da tartışmalara konu oldu. İşte 20. yüzyılın "varlık filozofu" Heidegger'in hayatı ve felsefesine dair çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:50
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ÇOCUKLUĞUNDAN İTİBAREN FELSEFEYLE İLGİLİYDİ
ÇOCUKLUĞUNDAN İTİBAREN FELSEFEYLE İLGİLİYDİ

26 Eylül 1889'da Almanya'nın Baden eyaletinde doğan Heidegger, fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren dine ve felsefeye eğilimli biri olarak yetişti. Genç Heidegger, 1903 yılında burs kazanınca, Konstanz'da bulunan yatılı okula girdi ve oradan da yerel bir üniversite kasabası olan Freiburg'da liseyi okudu.

Hz. İbrahim kıssası üzerinden 'korku' felsefesi

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ÇALIŞMALARINI FELSEFE, AHLAK VE DOĞA BİLİMLERİNE YÖNLENDİRDİ
ÇALIŞMALARINI FELSEFE, AHLAK VE DOĞA BİLİMLERİNE YÖNLENDİRDİ

Dindar bir çevre içerisinde yetişen Heidegger, okul sıralarında modern ve antik felsefe ile tanıştı, bu zamandan sonra hayatı ve düşünceleri yavaş yavaş değişmeye başladı. Çocukluğundan gelen ilahiyat ve felsefeye olan ilgisini eğitim hayatına da taşımak istediği için Freiburg Üniversitesi'nde Katolik İlahiyatı ve Hristiyan Felsefesi okudu. Kalp rahatsızlığı olan Heidegger, yaşadığı bir kriz sonucu papaz olmak için aldığı eğitimi sonlandırdı. 1911 yılından sonra ise çalışmalarını felsefe, ahlak ve doğa bilimine yönlendirdi.

Gelişip dönüşen varlık olarak canlı

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VARLIK VE ZAMAN KİTABIYLA FELSEFE BİR ÇIĞIR AÇTI
VARLIK VE ZAMAN KİTABIYLA FELSEFE BİR ÇIĞIR AÇTI

1914 yılında ilk çalışması ve doktora tezi, "Psikolojide Yargı Kuramı" ile dikkatleri üzerine çeken Heidegger'in akademideki yolu açıldı ve 1923'te Marburg Üniversitesi'nde profesör oldu. Heidegger, 1927 yılında yayımladığı Varlık ve Zaman kitabıyla felsefe alanında yeni bir çığır açtı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı...

Yaratılmış varlık olarak canlı

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HEIDEGGER'İN FELSEFİ YOLCULUĞU
HEIDEGGER’İN FELSEFİ YOLCULUĞU

Varlık ve Zaman, yayımlanışından itibaren yalnızca varoluşçu felsefe açısından değil, 20.yüzyıldaki bütün felsefe tartışmaları bağlamında bir etki yarattı. Heidegger burada, bütün bir Batı felsefesi geleneğini metafizik olmakla eleştirdi. Nitekim yıllar sonra postmodern felsefe bu argümanı başka düzlemlerde yeniden değerlendirecekti.

Felsefe nedir? Felsefeye merak duyanlar için okuma listesi...

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HEIDEGGER'İN EN TEMEL SORUNU: VARLIK NEDİR?
HEIDEGGER’İN EN TEMEL SORUNU: VARLIK NEDİR?

Varlık ve Zaman adlı eserinde Heidegger, en temel sorulardan birine cevap aramaktaydı: Varlık neydi? Heidegger varlık felsefesi geleneği ile kopmaz bir biçimde bağlantılı ve onun temsilcileri ile sürekli bir söyleşi içindeydi. Onun Batı düşüncesinin büyük metafizikçileri ile söyleşisi eleştireldi çünkü o, çağdaş düşüncede varlıkbilimsel araştırmanın unutulmasına katkıda bulunan bu gelenekte çok hata görüyordu. Bu sebeple eserinde var olan klasik felsefe geleneğini yıkmayı hedefledi.

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