Varoluşçu felsefenin kurucularından Martin Heidegger
Varoluşçu felsefenin kurucularından Martin Heidegger
Varoluşçu felsefenin kurucularından biri olarak bilinen Alman filozof Martin Heidegger, geçtiğimiz yüzyılın en büyük düşünürlerindendi. İlk olarak 1927 yılında yayımlanan Varlık ve Zaman kitabıyla felsefede bir çığır açtı ve "varlık" kavramına yeni bir soluk getirdi. Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte Nazi Partisi'ne katılan Heidegger, felsefi çalışmalarının yanında, özel yaşantısıyla da tartışmalara konu oldu. İşte 20. yüzyılın "varlık filozofu" Heidegger'in hayatı ve felsefesine dair çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 26.05.2020
17:02
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
12:50
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ÇOCUKLUĞUNDAN İTİBAREN FELSEFEYLE İLGİLİYDİ
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ÇALIŞMALARINI FELSEFE, AHLAK VE DOĞA BİLİMLERİNE YÖNLENDİRDİ