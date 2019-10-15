Nietzsche kimdir? Nietzsche’nin İslam hakkındaki sözleri…

Mütevazı bir aileye sahip olan Nietzsche, 5 yaşındayken babasının ölümü ardından, annesi, kız kardeşi, büyükannesi ve iki halasıyla hayatını sürdürdü ve bu deneyim onun karakterini etkileyen bir süreç oldu.

Dindar, şımartılmış iyi aile çocuğu olan Nietzsche, okulda "küçük Protestan papazı" diye çağrılıyordu. Derslerinde başarılıydı. 14 yaşına geldiği 1858'de Pforta'da okumak üzere burs kazandı. Yunanca ve Latincesi çok iyi olan Nietzsche, katı Lüterci yaklaşımı bu okulda edindi.