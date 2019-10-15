Nietzsche kimdir? Nietzsche’nin İslam hakkındaki sözleri…
Nietzsche, tarihin en önemli felsefecilerinin başında gelir. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine aforizmalarla dolu birçok esere imza atan Nietzsche'nin, İslam'dan övgüyle söz ettiğini biliyor musunuz? Hristiyanlığın tanrısının öldüğünü söyleyen Nietzsche, 19'uncu yüzyıl çağdaş kültürünün, İslam kültürünün yanında son derece "yoksul" ve "oldukça geç kalmış" olduğuna vurgu yapmıştı. Nietzsche, "Haçlılar, aslında önünde diz çökmeleri gereken asil ve yüksek bir kültüre karşı savaş açmışlardı" demişti. Peki, Nietzsche kimdir? Nietzsche'nin İslam hakkındaki sözleri…
Giriş Tarihi: 15.10.2019
10:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
09:18
Alman filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche, 15 Ekim 1844'te, Saksonya'nın Röcken kasabasında Lüterci bir papazın çocuğu olarak doğdu. Prusya kralı IV. Friedrich Wilhelm'in yaş gününde doğduğu için bu isimle vaftiz edildi.
Kuşaklar boyunca içinden birçok papazın çıktığı bir aileye mensup olan Nietzsche'nin de bu geleneği sürdürmesi bekleniyordu.
KARAKTERİNİ ETKİLEYEN SÜREÇ
Mütevazı bir aileye sahip olan Nietzsche, 5 yaşındayken babasının ölümü ardından, annesi, kız kardeşi, büyükannesi ve iki halasıyla hayatını sürdürdü ve bu deneyim onun karakterini etkileyen bir süreç oldu.
Dindar, şımartılmış iyi aile çocuğu olan Nietzsche, okulda "
küçük Protestan papazı" diye çağrılıyordu. Derslerinde başarılıydı. 14 yaşına geldiği 1858'de Pforta'da okumak üzere burs kazandı. Yunanca ve Latincesi çok iyi olan Nietzsche, katı Lüterci yaklaşımı bu okulda edindi.
‘TANRI ÖLDÜ’ DEDİ VE BİR DAHA KİLİSEYE GİTMEDİ
20 yaşına geldiği 1864'te, ilahiyat ve filoloji okumak amacıyla Bonn Üniversitesi'nde öğrenimine başladı. Hayatının ailesi tarafından planlamasından memnun olmayan Nietzsche, bir isyan duygusu edindi.
Alışkanlıkları değişti, çekingenliği bırakıp girişkenliğe yeltendi. Bu dönemde "
tanrı öldü" düşüncesini edindi. Tatil için eve döndüğünde bir daha kiliseye gitmemeye karar verdi.
O günlerde yaşadığı duygu durumunu bir mektubunda kız kardeşine şu sözlerle açıkladı: "
Gönül huzuruna ve mutluluğa kavuşmak istiyorsan inan; yok, hakikatin talebesi olacağım diyorsan sorgula."
EN ÇOK SCHOPENHAUER'DAN ETKİLENDİ
Sonraki yıl üniversitesini değiştirerek Leipzig'e yerleşti ve klasik filolojiye odaklandı. Nietzsche, Leipzig'de Arthur Schopenhauer'ın "
İstem ve Tasarım olarak Dünya" adlı eserini okudu. Schopenhauer'ın ateizmi, Nietzsche'nin neredeyse tüm yazılarını etkiledi.
"Her satırda kınamanın, feragatın çığlığını duydum; kitapta dünyanın, hayatın ve kendi ruhumun ürkütücü bir sadakatle yansıtıldığı bir ayna gördüm."
EKSİK OLAN ROL MODELİNİ WAGNER’DA BULDU
1867'de bir yıllığına Prusya ordusuna katılan Nietzsche, geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı ve terhis edildi. Leipzig'de üniversiteye devam eden Nietzsche, besteci Richard Wagner ile tanıştı.
Babasıyla aynı yaşta olan ve fiziksel olarak ona çok benzeyen Wagner, Nietzsche'nin eksik olan rol modeline uygundu. Wagner'ın Schopenhauer'a olan sevgisini de öğrenince, hayranlığı daha da arttı ve Wagner da Nietzsche'nin bu tavrını kendine yakın buldu.