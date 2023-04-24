Dünyanın ilk çevre düzenlemesi: Kanuni Nizamnamesi

➤ Çevre kirliliği çağımızın en büyük problemlerinden biri olduğu gibi tarihte de devletler için çözülmesi gereken önemli bir konuydu.

➤ Kadim Osmanlı, pek çok alanda olduğu gibi çevre kirliliği ve tabiat güzelliği hakkında da birtakım çalışmalar gerçekleştirmiştir. Öyle ki dünyanın ilk temiz çevre nizamnamesi, Osmanlı'yla birlikte doğmuştur.