Dünyadaki ilk gıda standardı: Kanunname-i İhtisab-ı Bursa

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🔹 Kanunname-i İhtisab-ı Bursa, dünyanın en şamil ve kapsayıcı belediye kanunu olma özelliğini taşır. Aynı zamanda bu kanunname, dünyada ilk tüketici hakları kanunu ve ilk gıda maddeleri tüzüğüdür.

🔹 Kanunname ayrıca belediyecilik, tüketici hakları, çevrenin korunmasıyla ilgili önemli hükümler de barındırır. Yapıldığı dönemin şartları göz önüne alındığında bu kanun, çok önemli bir hukuki belgedir.