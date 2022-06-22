Dünyadaki ilk gıda standardı: Kanunname-i İhtisab-ı Bursa
Alışverişte ahlakı ve dürüstlüğü temel kılmak ve üreticiyi korumak için kurulan Ahilik teşkilatı, İslam devletlerinde yüz yıllar boyu ticaretin güven içerisinde yapılmasını sağladı. Osmanlı Devleti'nde teşkilat, daha sistematik bir hal alarak uygulanan standartları, Sultan II. Bayezid'in emriyle hukuki temellere dayanan bir kanunnameye dönüştürüldü. Bu çalışma, dünyadaki gıda standardı anlamında ilk düzenlemeydi. Peki, Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ne tür kurallar barındırıyordu?
Giriş Tarihi: 22.06.2022
12:08
Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
12:14
🔹 Bir esnaf örgütü olarak nitelendirebileceğimiz
Ahilik teşkilatı, 13. yüzyıldan itibaren milli bir örgüt olarak şehirlerden kırsallara kadar sosyal dayanışma ve yardımı sağlamak, toplumsal ahlak kurallarını yerleştirmek için kurulur.
🔹 Esasında Ahiliğin asıl amacı, insanların
dünya hayatında huzur ve güven içerisinde yaşamalarını ve Allah'ın (CC) emirleri doğrultusunda ahiret hayatına hazırlanmalarını sağlamaktır.
Esnafın rehberi Ahilik ve değerleri
🔹 Tüketici haklarının korunmasına çok önem veren
Ahiler, müşterilerin temel ihtiyacı olan birçok ürünü, doğrudan doğruya karşılayabilmek için çarşılar kurarlar.
🔹 Ürünlerin aracı olmaksızın tüketiciye sunulduğu işyerleri,
aynı sanat dalını icra eden esnafın bir yerde toplandığı "arasta" veya "çarşı" ismini taşıyan iş merkezleriydi.
Ahilik yüzyıllardır Anadolu'ya ışık tutuyor
🔹 Ahilik teşkilatında her şeyden önce
esnaftan beklenen doğruluk üzerine hareket edilmesiydi. Usulüne uygun iş yapmamak, belirlenen fiyatın üstünde fiyat istemek büyük suç kabul edilirdi.
🔹 Mal ve kalite kontrolü, fiyat tespiti ahi birliklerinin asli görevlerindendi. Eksik ölçenler ve bozuk terazi kullananlar cezalandırılır, sahte ve kalitesiz mal üretenler ve müşteriyi aldatanların malları piyasadan toplanırdı.
Tasavvufi ve sosyal hayatın aksi: Fütüvvetname
🔹 Kanunname-i İhtisab-ı Bursa II. Bayezid'in emriyle düzenlemiş tüketici haklarına yönelik bir kanundur. Kanunname tarafından 1502-1507 yılları arasında hazırlanır. Mevlana Yaraluca Muhyiddin
🔹 Kanunun hazırlanışında
hem Osmanlı örf ve adetleri hem de İslam hukukunun temel ilkeleri dikkate alınır.
Bilgi notu:
Osmanlı'nın TSE belgesi olarak addedebileceğimiz "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa" bugün Topkapı Sarayı Revan Kütüphanesi'nde korunmaktadır.
Ahilik geleneği el sanatı: Telkari
, dünyanın en mükemmel ve en geniş belediye kanunu özelliğini taşır. Aynı zamanda bu kanunname 🔹 Kanunname-i İhtisab-ı Bursa dünyada ilk tüketici hakları kanunu ve ilk gıda maddeleri tüzüğüdür.
🔹 Ayrıca kanunname
belediyecilik, tüketici hakları, çevrenin korunmasıyla ilgili önemli hükümler de barındırır. Yapıldığı dönemin şartları göz önüne alındığında bu kanun önemli bir hukuki belgedir.
İslam uygarlığında ticaret nasıl yapılırdı?