Dünyadaki ilk gıda standardı: Kanunname-i İhtisab-ı Bursa

🔹 Kanunname-i İhtisab-ı Bursa, dünyanın en mükemmel ve en geniş belediye kanunu özelliğini taşır. Aynı zamanda bu kanunname dünyada ilk tüketici hakları kanunu ve ilk gıda maddeleri tüzüğüdür.

🔹 Ayrıca kanunname belediyecilik, tüketici hakları, çevrenin korunmasıyla ilgili önemli hükümler de barındırır. Yapıldığı dönemin şartları göz önüne alındığında bu kanun önemli bir hukuki belgedir.