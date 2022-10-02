İstanbul'un eski bir semti: Zeyrek

Molla Zeyrek Camii 📍

Zeyrek rotamızın ilk durağı tabiki Molla Zeyrek Camii olmalıdır. Yüksek bir konumda bulunuyor olması ve toplam üç kilisenin birleşiminden oluşması bakımından heybetli bir yapıdır. Peki bu caminin tarihi nedir?

🔸 Bir kiliseyken İstanbul'un fethi ardından camiye çevrilir. Bizans döneminden günümüze ulaşan komplekstir. İstanbul'un eski ve en orijinal yapıları arasındadır.

🔸 Pantokrator Manastırı'nın kiliseleri olup Haliç'e hâkim bir tepenin üstünde teraslarla düzenlenmiş geniş bir arazi üzerinde kurulur. Camiyi oluşturan birbirine bitişik üç kiliseden oluşur.

🔸 Manastır, İmparator II. Ioannes Komnenos'un eşi, Macar Kralı Laszlo'nun kızı Eirene tarafından 1124 yılı dolayında inşa edilmeye başlanır ve imparatoriçenin ölümünden sonra manastırı İmparator tamamlatır. "Typikon" denilen ve kuruluş ilkelerini belirleyen manastıra ait bir çeşit vakfiye ancak 1136'da yazılır.