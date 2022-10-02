İstanbul'un eski bir semti: Zeyrek
Devlet-i Osmaniyye'nin nüfuz ettiği en eski semtlerden biri şüphesiz Zeyrek'tir. "Serçeden başka kuş, Zeyrek'ten başka yokuş tanımam." sözü bu semtin yokuşları için söylenir. Byzantion, Bizans ve Osmanlı'nın gözde ve meşhur merkezi noktalarından olan her adımınızda tarihin havasını soluyacağınız, bu semte emanet edilen yapılara ve eserlere gelin beraber bir bakalım.
Giriş Tarihi: 01.10.2022
19:18
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
19:56
Zeyrek semti
🔸 Zeyrek semti İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biridir ve dünya tarihinin en güçlü devletlerine ev sahipliği yapar. Geçirdiği onlarca yangın ve depremden sonra ayakta kalmayı başararak gelecek nesillere semtin kutsal mirasını aktarmış olur.
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"Serçeden başka kuş, Zeyrek'ten başka yokuş tanımam" şeklindeki kelam-ı kibar bu semtin yokuşlarıyla meşhur olduğunun bir göstergesidir. Yokuşlarıyla meşhur bir semtinin belli noktalarına, Osmanlı zamanında yapılmış mola taşları bulunur. Bu mola taşları hamallar ve yorulan ahali için yapılır.
Zeyrek semtine ismi verilen Mehmet Zeyrek kimdir? Pantokrator Manastırı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra medreseye çevrilir. Bu medresenin başına büyük âlim Mehmet Zeyrek Hocaya tahsis edilir.Kendisine Zeyrek ismini veren ise Hacı Bayram-ı Veli'dir.
Mola taşları Osmanlı Dönemi'nde yorulan ahali ve yük taşıyan işçilerin dinlenmesi amacıyla yapılır. Günümüzde bu görev banklarındır. İstanbul'un en eski semtlerinden olan Unkapanı'nda bulunan mola taşı, uzun ve yorucu Zeyrek Yokuşu hattında hamalların faydalanması için konulur.
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📍 Molla Zeyrek Camii
Zeyrek rotamızın ilk durağı tabiki Molla Zeyrek Camii olmalıdır. Yüksek bir konumda bulunuyor olması ve toplam üç kilisenin birleşiminden oluşması bakımından heybetli bir yapıdır. Peki bu caminin tarihi nedir?
🔸 Bir kiliseyken İstanbul'un fethi ardından camiye çevrilir. Bizans döneminden günümüze ulaşan komplekstir.
İstanbul'un eski ve en orijinal yapıları arasındadır.
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kiliseleri olup Pantokrator Manastırı'nın hâkim bir tepenin üstünde teraslarla düzenlenmiş geniş bir arazi üzerinde kurulur. Haliç'e Camiyi oluşturan birbirine bitişik üç kiliseden oluşur.
🔸 Manastır,
, İmparator II. Ioannes Komnenos'un eşi Macar Kralı Laszlo'nun kızı Eirene tarafından 1124 yılı dolayında inşa edilmeye başlanır ve imparatoriçenin ölümünden sonra manastırı İmparator tamamlatır. denilen ve kuruluş ilkelerini belirleyen manastıra ait bir çeşit vakfiye ancak "Typikon" 1136'da yazılır.
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🔸 Yapıların mimarı olarak
isminde bir mimardır. Nikeforos Manastırın elli yataklı, beş bölümlü, o dönem şartlarına göre iyi bir hastahanesi, kütüphanesi, yaşlılar yurdu, tıp mektebi, eczahane ve ayazma gibi bölümleri bulunur.
🔸 Başta yapının
bânisi imparator ve imparatoriçe ile daha sonra Komnenos ve Palaiologos hânedanlarına mensup birçok kişi buraya gömülüdür. Bu yapıyı önemli kılan özellik ise caminin altında varlığını halen korumakta olan mezarlardır.
🔸 Bizans döneminde kilise
Latin işgali esnasında Venedikli Katolik din adamları tarafından kullanılır ve birçok yapı malzemeleri başta Venedik olmak üzere Avrupa'nın bazı şehirlerine götürülür.
Bizans İmparatorluğu Osmanlı gibi tek bir hanedan tarafından yönetilmez. Bu yüzden değilik hanedanlıklar başa gelir. Bazı yapılara farklı hanedanlık başlasa da bitirmesini başka bir hanedanlık üstlenebilir. Pantokrator Manastırı da örneklerinden biridir.
Fatih Sultan Mehmet hayatı hakkında bilgiler
🔸 Bugüne ulaşmayan manastır birimlerinin batı cephesi boyunca büyük bir avlunun etrafında yer aldığı tahmin edilebilir.
Bunları taşıdığı düşünülen bazı sarnıçlar günümüzde mevcuttur.
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Avluda bulunanlardan bazı önemli taşlar ise Latin işgali sırasında ülke dışına çıkarılır. Fâtih Sultan Mehmet fetihten sonra bazı Bizans yapılarına bir şehrinde bulunması gereken yapı fonksiyonlarını verir. İslâm
🔸 Bu sırada
Pantokrator Manastırı bir medrese haline getirir. . Böylece bu yapı İstanbul'un Osmanlı dönemine ait ilk eğitim kurumu olur. Molla Zeyrek bu medresenin ilk müderrisi olarak görev yapar Fatih Medresesi yapıldıktan sonra ise burdaki teşkilatlanma oraya taşınır.
Fatih Sultan Mehmet hakkında bilmeniz gereken 15 şey
🔸 Caminin
batı cephesinde inşa edilen tuğla minare de muhtemelen Fâtih dönemine aittir; ancak Osmanlı dönemi ve sonrasında yaşanan deprem ve yangınlardan etkilenen yapı birtakım onarımlardan geçer.
🔸 Cami yapılarının güneyinde Bizans Dönemi duvarlarının çevrelediği avluda,
diye bilinen tekke bulunur fakat ne zaman kurulduğuna dair bilgi kayıtlarda yoktur. Semerci İbrâhim Efendi Tekkesi
İhtişam kokan rayiha: Gül Camii