Siyasete yön veren Akkoyun ve Karakoyun hatunları

🔹 Bu iki devlet İran, Azerbaycan coğrafyasının ve Doğu Anadolu bölgesinin Türkleşmesinde etkili olur. Bu etkiyi, Türkçeye önem vererek, sarayda Türkçe konuşarak, İslam eserleri, mescitler yaptırarak ve Türkmen aşiretlerini kendi çevrelerinde toplayarak gerçekleştirirler.

🔹 Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerinin isimlerinin nereden geldiğini Vav TV'de yayınlanan Yön Veren Kadınlar programına konuk olan Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan şöyle açıkladı:

"Aslında birkaç tane teori var. Bunlardan biri göçebe kültüründe yaşamaları ve koyun besledikleri için. Bir de yine Oğuz sembollerine göre bu isimleri aldıklarını görüyoruz. Mezar taşlarında da koç başlı, koyun başlı mezar taşlarını da görüyoruz. Ak ve kara, zaten gücü simgeliyor. Kökenlerine baktığımız zaman aslında aynı kökenden gelmiyorlar fakat şunu biliyoruz ki siyasi dönemde gerçekten birbirlerine zıt bir politika güttükleri ve o yüzden de Akkoyun, Karakoyun olarak tarihe geçtiklerini biliyoruz".