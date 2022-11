Göçebe hayatın Türkler üzerindeki etkileri

🔷 Türkler, göçebe yaşam sürerken sürekli at üzerinde oldukları görülür. At onlar için hayatın vazgeçilmez bir unsurudur.

🔷 Dr. Başer, Türklerin daima at üzerinde olmalarının etkilerini şöyle anlattı:

"Atın dizginini bırakmamak ve istikametini daima güncel tutmak zorundadır insan. Bu da sürekli muhakeme ve karar halinde olmak demektir. Nesnel gerçeklikten koptuğu an hayatını kaybeder. Her an karar vermek zorundadır. Karar verme faaliyeti tereddütlerden uzak bir kişilik gerektirir."