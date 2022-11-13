Göçebe hayatın Türkler üzerindeki etkileri

🔷 Orta Asya'da Türkler, bozkırda yazın bir yerde kışın daha sıcak bölgede olmak üzere göçebe halinde yaşıyordu. Bu bölgeler yazlık ve kışlık olarak adlandırılırdı.

🔷 Türkler tarımı bilseler de uzun süre göçebe yaşayarak geçimlerini tamamen at ve koyuna bağladılar.

🔷 VAV TV'de yeni başlayan ve sunuculuğunu Doç. Dr. Can Ceylan'ın yaptığı Cümle Kapısı adlı programın ilk bölümünde Dr. Sait Başer ile "Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler" konusu üzerine konuşuldu.

*Kışlak nedir?

Göçebe yaşam süren toplulukların kışın barındığı yer