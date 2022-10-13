Göçün insan psikolojisine etkileri

🔴 Göç, bireylerin veya toplulukların gelecek yaşamlarının devamını ya da bir bölümünü geçirmek için, yerleşim yerini kalıcı olarak en az altı aylığına değiştirmesine denir.

🔴 Ayrıca göç, bir kişinin ya da bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçip bir yerden başka bir yere gitmesidir. Bununla birlikte süresi, yapısı ve nedenine bakılmaksızın insanların yer değiştirmesi sonucunu doğuran nüfus hareketleri olarak da ifade edilir.

🔴 İnsanlık tarihi boyunca var olan, ekonomik, toplumsal ve siyasi nedenlere bağlı olarak gerçekleşen göç, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını hem etkiler hem de şekil verir. Pek çok sebebe bağlı olarak yapılan göç, itici ve çekici güçlerin bir sonucu olarak meydana gelir. Kötü ekonomi, terör, savaş, açlık, dini, etnik ve siyasi baskılar, doğal afetler gibi sebepler itici faktörler olarak belirtilir. Çekici faktörler ise iyi eğitim, iş olanakları, özgürlük, güvenlik, ekonomik fırsatlar gibi durumlar yer alır.

Kitleler psikolojisi kitabından en etkileyici 15 alıntı