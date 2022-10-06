Kitleler Psikolojisi'nden en etkileyici 15 alıntı

Farklı kültürel ve sosyal değerlere sahip insanların bir olay çerçevesinde bir araya gelmeleri, kitle içerisinde oluşan kolektif bilinç ile hareket etmeleri durumu kitle psikolojisini oluşturur. Gustave Le Bon eserinde kitle psikolojisinin temellerini ve oluşum süreçlerini anlatır. "Ortak ruh", "Ortak bilinç " ve "Bilinçaltı" kitleleri nasıl harekete geçirir? Bireylerde önemsiz duygular kitle içinde nasıl vahşi bir hal alır? Kitle içinde karakterler ve zihinsel kapasite nasıl değişir? Tüm bunlara Kitleler Psikoljisi'nde Le Bon'un başarılı çözümlemeleri ile cevap buluruz…İşte Kitleler Psikoljisi'nden en etkileyici alıntılar…