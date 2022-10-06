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Kitleler Psikolojisi'nden en etkileyici 15 alıntı

Farklı kültürel ve sosyal değerlere sahip insanların bir olay çerçevesinde bir araya gelmeleri, kitle içerisinde oluşan kolektif bilinç ile hareket etmeleri durumu kitle psikolojisini oluşturur. Gustave Le Bon eserinde kitle psikolojisinin temellerini ve oluşum süreçlerini anlatır. "Ortak ruh", "Ortak bilinç " ve "Bilinçaltı" kitleleri nasıl harekete geçirir? Bireylerde önemsiz duygular kitle içinde nasıl vahşi bir hal alır? Kitle içinde karakterler ve zihinsel kapasite nasıl değişir? Tüm bunlara Kitleler Psikoljisi'nde Le Bon'un başarılı çözümlemeleri ile cevap buluruz…İşte Kitleler Psikoljisi'nden en etkileyici alıntılar…

Giriş Tarihi: 06.10.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 13:12
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Kitleler Psikolojisi’nden en etkileyici 15 alıntı

"Bir ırkın bütün fertleri birbirine benzerler. Bunun nedeni, ırkın ruhunu oluşturan bilinçaltı unsurlardır. Bir ırkın fertlerini birbirinden ayırt ettiren şey, terbiyenin ve az rastlanır genetik özelliklerin eseri olan, bilinçli amillerdir."

Psikoloji ile zihin hakkında bilinmeyenler

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Kitleler Psikolojisi’nden en etkileyici 15 alıntı

"Zekaları bakımından birbirine hiç benzemeyen insanlar bazı defa aynı içgüdülere aynı hislere sahip olurlar. Meşhur bir matematikçi ile kunduracı arasında entelektüel olarak bir uçurum bulunabilir, fakat karakteristik özellikleri anlamında ve inançları bakımından fark ya hiç yoktur ya da pek azdır "

Psikoloji bilimine dair okumanız gereken 12 kitap

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Kitleler Psikolojisi’nden en etkileyici 15 alıntı

"Kitleler ne şüphe bilir ne kararsızlık, daima bir kutupta bulunurlar. Duyguları her zaman aşırıdır"

Dünya edebiyatına damga vurmuş 10 psikoloji kitabı

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Kitleler Psikolojisi’nden en etkileyici 15 alıntı

"Kitlelerde hiçbir şey daha önceden düşünülmüş olamaz. O anın etkisi altında birbirine zıt duygu katmanları arasında dolaşır durular. Kasırganın yerden kaldırdığı ve her yöne savurduğu sonra tekrar yere düşürdüğü yapraklara benzerler"

İnsan psikolojisi hakkında ilginç bilgiler

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Kitleler Psikolojisi’nden en etkileyici 15 alıntı

"Kitle halinde bulunan bir fertte imkansızlık duygusu silinir. Tek başına biri bir sarayı ateşe vermeyeceğini, bir mağazayaı yağmalayamayacağını bilir ve böyle bir şeye girişmek aklına gelmez. Fakat bir kitleye ait olunca çoğunluk olma duygsunun kendisine verdiği kudreti anlar"

Kentleşmenin insan psikolojisine etkileri

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