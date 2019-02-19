Psikoloji bilimine dair okumanız gereken 12 kitap
Psikologlar tarafından bugüne kadar tespit edilmiş 400'ün üzerinde farklı fobi bulunduğunu biliyor muydunuz? Ya da görme engelli insanlarda bugüne kadar hiç şizofreni vakasına rastlanmadığını? Sizler için psikoloji bilimine dair okunması gereken 12 kitabı derledik.
Giriş Tarihi: 19.02.2019
16:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
14:58
''Duygu, hedeflerine değer atfetmek suretiyle davranışı yönlendirdiği ölçüde, bilgi de eylemi biçimlendirirken, duygunun da eylem için gerekli olan enerjiyi sağladığını söylemekle yetinmek durumundayız.''
Gelişim psikolojisi düşünüldüğünde akla gelen ilk isimlerden olan Piaget, elliden fazla kitap ve yüzlerce makalesi ile çocuk psikolojisinin kurucusu olarak psikoloji tarihinde hatırı sayılır bir yere sahiptir. 1942 yılında Collège de France'ta zekâ psikolojisi üzerine verdiği derslerden oluşan bu kitap ise Piaget'nin en önemli çalışmalarından biridir. Klasikler arasında sayılan bu eserinde Piaget hem entelektüel gelişim mekanizmaları üzerine olan düşüncelerini hem de insani öğrenme süreçlerine dair modern bilimsel yaklaşımın temellerini oluşturan öncü fikirlerini sunuyor.
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''Düşünceler, duygular, heyecanlar, inançlar kitleler üzerinde mikropların sirayeti kadar güçlü etkilere sahiptirler.''
Kitleyi tanımak için her şeyden önce onun psişik yapısını bilmek gerekmez mi? Bu bireyin psikolojik yapısıyla ne derecede aynılık gösterir? İşte sosyal psikoloji bunu anlamak için uğraşıyor.
Kitleler, sosyal psikolojide, "grup" genel başlığı altında, çeşitli biçimlerde incelenmektedir. Bu konuda bütün dillerde sayısız kitaplar, araştırmalar var. Gustave Le Bon, büyük bir açıklıkla bu problemleri ele almaktadır. Onun yapmak istediği şey, bir kitlenin psikolojik yapısını çözmek ve mevcut fonksiyonlarıyla betimlemektir. Bu kitle neleri başarabilir, neler karşısında acizdir? Kitlelerin sevk ve idaresi nasıl olmalıdır? Zararlı kitle, faydalı kitle.. Kitle içinde, kalabalık içinde bireyin durumu.. İşte bütün bunlar eserde örnekleri ile sizleri bekliyor.
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"Yemek yemeyi sevmiyor musun? Ben her zaman çok yerim. Her zaman sevmişimdir yemeyi. Bence çok şey kaçırıyorsun."
Nietzsche Ağladığında ve Aşkın Celladı gibi tanınmış kitapların yazan Irvin Yalom, bu kitapta psikoterapi ve hayatın anlamını arama çabasında kendisinin ve hastalarının yaşadığı deneyimleri konu ediyor. Ölümünden birkaç yıl sonra düşlerine giren kendi annesi; ölümcül bir kansere yakalanmasına rağmen hayatın anlamını yitirmeyen Paula; çok sevdiği ağabeyini ilk gençlik yıllarındaki bir araba kazasında yitirmiş ve şimdi de beyin kanserine yakalanmış kocasının ölümünü yaşamakta olan duygusal dönemi anlatıyor...
Her biri terapinin pasif bir çözümleme sürecinden ibaret olmadığını, hastanın ve doktorun birbirini karşılıklı olarak eğittiğini ortaya koyuyor. Kitap boyunca, Yalom, kanser gibi 'ürkütücü' bir hastalığa sahip insanların kendi kendilerini iyileştirmeyi başarma güçlerinin yanı sıra çağdaş tıbbın sınırlarını sergilemekten çekinmiyor. Anne ve Hayatın Anlamı, ölüm üzerine, insanın daha anlamlı yaşamak için verdiği kişisel mücadeleler üzerine derin gözlemler içeren bir kitap sizleri bekliyor.
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"Bir insanın yapabileceği en iyi şey kendine karşı tümüyle dürüst olmaya çalışmasıdır."
Üçüncü Güç adıyla tanınan Hümanistik Psikolojinin babası Abraham Maslow, "İnsan doğası ancak objektif ile sübjektif bir arada ele alındığında anlaşılabilir. Bireyin ne olduğunu değil, ne olabileceğini, ne gibi potansiyeller barındırdığını incelemek insan türünün mutluluğu ve geleceği açısından çok önemlidir" der. Maslow'un başını çektiği hümanist psikologlara dek bilimsel bakış, insanın eksikliklerine yoğunlaşıyordu, gücüne ve potansiyeline değil. Oysa Maslow'un inancına göre ruh sağlığı anlaşılmadan ruh hastalıkları anlaşılamaz. Maslow'un yaklaşımında söz konusu olan, diğer teorilerin kökten reddi değil, farklı bakış açılarını bütünsel bir kavrayış haline getirmektir.
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''Psikopatlar haklı olabilir mi öyleyse? Dünya, her koyunun kendi bacağından asıldığı bir yer olarak özetlenebilir mi?''
Psikopat... Bu kelimeyi duyar duymaz katiller, intihar bombacıları üşüşüyor zihnimize...
Ama filmlerdeki emsallerinin aksine, gerçek hayatta her psikopat şiddet yanlısı veya suça meyilli değildir. Yeni araştırmalar her on CEO'dan birinin psikopat olduğunu söylüyor. Gülerek "Bilmem mi!" diyorsanız ekleyelim; cerrahlar, avukatlar, gazeteciler ve politikacılar arasında da psikopatlık hayli olağan. Psikopatların dünyasına yapacağınız bu afallatıcı yolculukta, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton, psikopatik eğilimlerin insanın doğasında olduğunu ortaya koyarken, toplumun da daha önce hiç olmadığı kadar psikopatlaştığını savunuyor. Zira korkusuzluk, kendine güven, cazibe, acımasızlık ve odaklılık gibi psikopatlarda öne çıkan özellikler 21. yüzyılda başarı kelimesinin üzerine terzinin diktiği ceket gibi oturuyor. Her sayfası kışkırtıcı önermelerle dolu Olağan Psikopatlar, bizi o hep hor gördüğümüz, ama yeri geldiğinde faydalanmaktan da çekinmediğimiz karanlık yanımız ile tanıştırıyor.
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