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Orta Çağ’da kitap hırsızlığına karşı sıra dışı çözümler

Orta Çağ'da kitaplar, nadir ve değerli birer hazine olarak görülürdü. Bu nedenle, kitap hırsızlığı da yaygındı ve oldukça ciddi bir suç olarak kabul edilirdi. Kitaplar genellikle el yazması olarak üretilirdi ve yazma işlemi uzun ve zahmetli olduğundan, bir kitabın çalınması büyük bir kayıp demekti. Hırsızlığın önlenmesi için kütüphaneler sıkı güvenlik önlemleri alırdı. Bu nedenle, kitap hırsızlığı büyük bir endişe kaynağıydı ve ciddi önlemler alınması kaçınılmazdı. Sizler için, Orta Çağ'da kitapları hırsızlardan koruyabilmek için geliştirilen ilginç birkaç yöntemi yazdık.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:28
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♦️ Filmlerde veya dizilerde Orta Çağ ve öncesini konu alan sahnelerde sıkça gördüğümüz zincirli kitaplar, aslında o dönemde kitap çalmanın büyük bir suç olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle Orta Çağ'da kitap hırsızlığı ağır bir suç olarak kabul edilir ve suçlular ciddi cezalara çarptırılırdı. Bu cezaların birçoğu o kadar katıydı ki caydırıcılığı oldukça yüksekti.

♦️ Matbaanın henüz olmadığı zamanlarda bir kitabın değeri ve maliyeti oldukça yüksekti, dolayısıyla çalınması büyük zararlara yol açmaktaydı.

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Kitaplar değerliydi
Kitaplar değerliydi

♦️ Orta Çağ'da, kitaplar o kadar değerliydi ki kütüphane görevlileri tarafından ciddi önlemler alınarak muhafaza edilmekteydi.

♦️ Kütüphanelerde, her kitaba özen gösterilirken özellikle nadir, tek nüshalı, ağır, büyük boyutlu ve önemli eserler için ilginç bazı koruma yöntemleri de geliştirilmişti.

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Kitapları zincirliyorlardı
Kitapları zincirliyorlardı

♦️ Kitaplar, özel düzeneklerle ciltlerine zincirlenir ve raflarda halkalara takılarak korunurdu. Bu yöntem sayesinde, okuyucular kitapları rahatlıkla alıp masalarda okuyabilir ancak raflardaki kitapları yerlerinden alıp masalardan uzağa götüremezlerdi.

♦️ Kitapları korumaya yönelik alınan bu alışılmadık önlem, zamanla kütüphanelerin bütçelerini ciddi derecede zorlamaya başladı.

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Bazı kütüphaneler bu geleneği sürdürmeye devam ediyor
Bazı kütüphaneler bu geleneği sürdürmeye devam ediyor

♦️ Zaman geçtikçe, kitapları zincirleme yöntemi terk edilmeye başlandı. 18. yüzyıla kadar devam eden bu uygulama, yerini daha pratik çözümlere bıraktı.

♦️ Fakat bazı köklü kütüphaneler bu geleneği yaşatmaya devam etti. Bunlar arasında önemli kütüphanelerden biri olan İtalya'daki "Malatestiana Zincirli Kütüphanesi" ve İngiltere'deki "Hereford Katedralindeki Zincirli Kütüphane" gibi Avrupa'daki iki zincirli kütüphane, bu geleneği hala yaşatmaktadır.

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Kitap sandıkları
Kitap sandıkları

♦️ Orta Çağ'da kütüphanelerdeki kitapları korumak için görevliler farklı yöntemler geliştirmişti. Birçoğunda kullanılan etkili bir yöntem de kitapları sandıklar içinde saklamaktı. İngiltere'deki Chetham Kütüphanesi'nde bulunan "Gorton Sandığı" bunun en meşhur örneklerinden biriydi.

♦️ Bu sandık, 17. yüzyılda Humphrey Chetham'ın vasiyeti üzerine satın alınmış ve içinden 68 eşsiz tek nüsha cilt bulunmuştu. Bu eşsiz kitaplar, kütüphanenin önemli bir parçasını oluşturuyordu ve zincirlenmiş bir şekilde yıllarca muhafaza edilmişti.

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