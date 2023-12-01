Orta Çağ’da kitap hırsızlığına karşı sıra dışı çözümler

♦️ Filmlerde veya dizilerde Orta Çağ ve öncesini konu alan sahnelerde sıkça gördüğümüz zincirli kitaplar, aslında o dönemde kitap çalmanın büyük bir suç olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle Orta Çağ'da kitap hırsızlığı ağır bir suç olarak kabul edilir ve suçlular ciddi cezalara çarptırılırdı. Bu cezaların birçoğu o kadar katıydı ki caydırıcılığı oldukça yüksekti.

♦️ Matbaanın henüz olmadığı zamanlarda bir kitabın değeri ve maliyeti oldukça yüksekti, dolayısıyla çalınması büyük zararlara yol açmaktaydı.