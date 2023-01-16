İstanbul'un fethinden sonra inşa edilen ilk hamam

Osmanlı'da hamam

🔸 Selçuklu döneminde inşa edilen hamamlar, Osmanlı'da daha çok yaygın ve kullanılır hale gelir. 17. yüzyıl ortasına gelindiğinde Evliya Çelebi'nin aktardığına göre sadece İstanbul'da 200'e yakın hamam vardır.

🔸 O dönemler, hamamların bu kadar yaygın olmasının çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle hijyen, ahali içi büyük önem arz ederken diğer yandan vakıflar için ciddi gelir kaynağıdır.

İstanbul'un 5 tarihi hamamı