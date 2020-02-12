Mimar Sinan'ın İstanbul'da inşa ettiği hamamlar

Sinan'ın bu etkileyici eseri, Üsküdar'daki külliyesine gelir sağlaması amacıyla Nurbanu Sultan'ın arzusu üzerine inşa ettiği bilinir. Evliya Çelebi bu hamamdan "İskele Çarşısı'nda gayet iç açıcı, havası hoş ve güzel binalı aydınlık bir hamamdır. Seçkin güzellikte temiz dellâkları, mavi peştemalları vardır" diye bahseder.

Ayvansarâyî Hüseyin Efendi'nin Hadikatü'l Cevâmî'sinde ise adı "Üsküdar'da vâki Valide-i Cedid Camii yakınında Yeşildirekli Hammâm" olarak geçer. Günümüze ulaşmayan bu yeşil direğin hamamın camekânında veya dış kapısının yanında olduğu düşünülür.