Mehmet Akif'i daha iyi tanımamızı sağlayacak anılar

📌 Mehmet Akif, verilen söze oldukça ehemmiyet gösterirdi ve hangi şartta olursa olsun yerine getirmeye çalışırdı. Bir keresinde evine gelen misafirleri orada bırakmak durumunda kalmıştı. Hafız Asım bu anısını şöyle anlatır:

"Bir gün Çengelköyü'nde oturduğu Fıstıklı Köşk'te birleştik. Oradan bir yere gidecektik. Vapurun hareketine de pek az kalmıştı. Bir de baktık, Hüseyin Kâzım, Fatin Hoca, daha bir iki kişi çıkageldiler.

Üstad onlara buyurun dedi, her birine ayrı ayrı iltifattan sonra: "Müsaadenizi rica ederim. Biz Âsım'la bir yere gidiyoruz. Söz verdik. Mazur görünüz. Siz buyurun, istirahat edin. Başka gün yine görüşürüz inşallah..." dedi. Çıktık.

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