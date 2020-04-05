Mehmet Akif'in Darülfünun'da verdiği ilk ders

Fakat en uzun muallimlik yaptığı okul Darülfünun idi. 21 Kasım 1908'den 1914 yılına kadar edebiyat-ı Osmaniye müderrisliği yaptı. Akif, bu derslerde edebi metinleri okutuyordu. Maaşı 600 kuruştu.

Akif'in Darülfünun'da yaptığı muallimliğe dair çok fazla bilgi yahut belge yoktur. Öğrencileri ve dostlarından nakledilen birkaç hatıra ve birkaç belge bize ancak ışık tutar. Tarihçi Prof. Ali Nihat Tarlan'ın aktardığında göre, Mehmet Akif Darülfünun'da girdiği ilk derste talebesine şunları söylemişti:

"Efendiler, ne burası bir darülfünundur ne siz bir darülfünun talebesisiniz ne de ben bir darülfünun hocasıyım! Evvela bunu bilelim, kendi kendimizi aldatmayalım. Şimdi dersimize başlayabiliriz."

Mehmet Akif'in Reşat Nuri'ye verdiği büyük ders