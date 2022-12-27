Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler
Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler
İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alındı. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün kaçıncı yılı? İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edildi. Peki, yıllar önce bugün kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün kaçıncı yılı? İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir? İşte, Mehmet Akif Ersoy hakkında bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 12.03.2020
10:06
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
12:11
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Şefkatli ve çocuklarına düşkün çok iyi bir baba
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Şairin ebced hesabında doğduğu tarihin karşılığı olan gerçek ismi: Ragif