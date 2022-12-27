Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler

Mehmet Akif, yalnızca şair yönüyle karşımıza çıkmaz. Akif, aynı zamanda güreşçi, yüzücü ve lisanlara hakim bir entelektüeldir. Fakat şair bu çok yönlülüğünü insanların gözüne sokarak değil büyük bir tevazu içinde yaşamayı tercih etmiş. Öyle ki Mithat Cemal onu ilk tanıdığında Arapça bilen bir şair olarak düşünmüş. Hatta söylediği Fransızca bir kelimeyi anlamadığını zannedip "Zavallı adam anlamadı mahcup oldu" der anılarında. Ama sonra bakmış ki, Fransızcayı ana dili gibi hatta bir kitabı anında çevirebilecek kadar iyi biliyor; mahcup olmuş.