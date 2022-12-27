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Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler

İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alındı. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün kaçıncı yılı? İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edildi. Peki, yıllar önce bugün kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün kaçıncı yılı? İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir? İşte, Mehmet Akif Ersoy hakkında bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 12:11
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Şefkatli ve çocuklarına düşkün çok iyi bir baba
Şefkatli ve çocuklarına düşkün çok iyi bir baba

Akif'in torunu Selma Ersoy'un aktardığına göre Akif, çok iyi bir babaymış, şefkatli ve çocuklarına çok düşkünmüş. Evde olduğu dönemlerde çocuklara ne öğretmek gerekiyorsa onları öğretmiş. Hepsi çift lisan bilirlerdi. O yoklukta ve çilede çocuklarının hepsini çok iyi yetiştirmiş.

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Şairin ebced hesabında doğduğu tarihin karşılığı olan gerçek ismi: Ragif
Şairin ebced hesabında doğduğu tarihin karşılığı olan gerçek ismi: Ragif

Babası doğduğunda Ragîf ismini vermiş. Çünkü bu isim ebced hesabında doğduğu tarihin karşılığıymış. Fakat çevresi bu ismi, telaffuzu zor olduğundan dolayı pek kullanmadığı için ismi Akif olarak değişmiş.

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Fransızcayı ana dili gibi öğrendi
Fransızcayı ana dili gibi öğrendi

İlk dönem yazdıklarında Muallim Naci tesiri görülen Akif'e okuldan bir hocası "Bizim zaten bir Muallim Naci'miz var, bir ikinciye ihtiyacımız yok. Sen kendin olarak yetiş, kendi kendini yetiştir ve bir an önce Fransızca öğren" demiş. Şair de bu tavsiyeden sonra kendi kendine Fransızcayı anadili gibi öğrenmiş.

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Tevazusu her şeyin önüne geçti
Tevazusu her şeyin önüne geçti

Mehmet Akif, yalnızca şair yönüyle karşımıza çıkmaz. Akif, aynı zamanda güreşçi, yüzücü ve lisanlara hakim bir entelektüeldir. Fakat şair bu çok yönlülüğünü insanların gözüne sokarak değil büyük bir tevazu içinde yaşamayı tercih etmiş. Öyle ki Mithat Cemal onu ilk tanıdığında Arapça bilen bir şair olarak düşünmüş. Hatta söylediği Fransızca bir kelimeyi anlamadığını zannedip "Zavallı adam anlamadı mahcup oldu" der anılarında. Ama sonra bakmış ki, Fransızcayı ana dili gibi hatta bir kitabı anında çevirebilecek kadar iyi biliyor; mahcup olmuş.

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Okulunu birincilikle bitirdi
Okulunu birincilikle bitirdi

Edebiyatta alanında başarılı olan şair aynı zamanda baytarlık alanındaki başarısıyla da takdire şayan bir duruş sergilemiştir. Güreşe, spora çok ilgili bir genç olan Akif, veterinerlik bölümünü birincilikle bitirmiş… Gençliğinde deniz yarışlarında, yaya koşularında, atlama müsabakalarında da hep birinciliği kazanmış.

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