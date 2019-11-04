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Mehmet Akif'in şiirlerinde kullandığı kelimeler

İslam ve vatan aşığı, İstiklâl Marşı'nın güftekârı, "vatan şairi" Mehmet Akif Ersoy'un bütün hayatı mücadelelerle geçti. O aynı zamanda bir ıstırabın, hüznün ve faziletin yansıtıcısıydı. Millî Mütareke döneminde kurtuluş hareketlerine destek veren Mehmet Âkif, millî şiirimizin dizelerine imzasını attı. Osmanlı'nın sancılı dönemlerinde insanlara kucak açarak onları birliğe, beraberliğe çağırdı. Sizler için Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde kullandığı kelimeleri derledik.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 09:06
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ŞEHİD
ŞEHİD

Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

(Çanakkale Şehitlerine)

*Şüheda: şehitler

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ÂSIM
ÂSIM

Âsım'ın nesli... Diyordum ya... Nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

(Çanakkale Şehitlerine)

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ASKER
ASKER

Yılmam ölümden, yaradan, askerim;
Orduma, «gazi» dedi Peygamberim.
Bir dileğim var, ölürüm isterim:
Yurduma tek düşman ayak basmasın.
Âmin! desin hep birden yiğitler,
«Allahu ekber! » gökten şehitler.
Âmin! Âmin! Allâhu ekber!

(Ordunun Duası)

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MAZLUM
MAZLUM

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu…

(Zulmü Alkışlayamam)

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SANCAK
SANCAK

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

(İstiklal Marşı)

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