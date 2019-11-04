Mehmet Akif'in şiirlerinde kullandığı kelimeler

İslam ve vatan aşığı, İstiklâl Marşı'nın güftekârı, "vatan şairi" Mehmet Akif Ersoy'un bütün hayatı mücadelelerle geçti. O aynı zamanda bir ıstırabın, hüznün ve faziletin yansıtıcısıydı. Millî Mütareke döneminde kurtuluş hareketlerine destek veren Mehmet Âkif, millî şiirimizin dizelerine imzasını attı. Osmanlı'nın sancılı dönemlerinde insanlara kucak açarak onları birliğe, beraberliğe çağırdı. Sizler için Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde kullandığı kelimeleri derledik.
Giriş Tarihi: 04.11.2019
09:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
09:06