Köyün Sessizliğindeki Tefekkür

🔹"Köy yaşamı" şu an herkesin hayalini kurduğu bir mesele gibi dursa da eskiden bu kadar revaçta değildi. Köylü diye hor görülen kişiler, köy ürünü diye elin sürülmediği eşyalar, köy kokuyor diye yenilmeyen yiyecekler vardı. Yavaş yavaş hatırlattı kendisini, herkesin özünün olduğunu ve döneceği yer olduğunu sessiz sakin kalarak gösterdi. Tarlada, bağ, bahçede, tırpanın ucunda yeşerip büyüdü. Yetmedi edebiyatta, türküde işlendi ilmek ilmek...

🔹 Farsça kûy dan gelen köy, günümüze gelene kadar "kend, kand, ağıl" gibi yollardan geçiyor. Evet ağıl, zamanında küçük yerleşimlerin birleşimini ifade ediyordu. Bu nedenle 11. yüzyıl sonlarına doğru ağıl kelimesi de kullanılmış, köy için… Moğol istilâsından önce köy şekline dönüştüğü anlaşılan kûylar, köy adının Anadolu'da Selçuklular döneminden beri var olduğunu gösteriyor aslında. Osmanlı resmî kayıtlarında ise karye olarak geçiyor.

🔹 Arapça'da köy anlamına gelen karye kelimesi "şehir anlamıyla" Kur'an-ı Kerim'de 37 yerde tekil, bir yerde ikil ve 18 yerde "kurâ" şeklinde çoğul olarak geçiyor. Bu bilginin detayı için TDV İslam Ansiklopedisi'nden köy başlığına bakabilirsiniz.

Hz. Peygamber (SAV) zamanında da köy (karye) yerleşik hayatın bulunduğu küçük yerleşim birimlerinin adıydı. Bu dönemdeki meşhur köyler (bunların bir kısmı kasaba büyüklüğünde idi) arasında Hz. Peygamber'in (SAV) annesinin medfun olduğu Ebvâ köyü, Resûl-i Ekrem'in hicret sırasında bir süre dinlendiği Kudeyd, Medine'ye gitmeden önce misafir kaldığı ve ilk mescidi inşa ettiği Kubâ, Hayber'in fethinden sonra barış yoluyla alınan ve yarısı Hz. Peygamber'e (SAV) tahsis edilen Fedek, müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı savaşın meydana geldiği Mûte, Tebük Seferi esnasında İslâm hâkimiyeti altına alınan Cerbâ sayılabilir. Hz. Peygamber (SAV) zamanında önemli gelişmelerin yaşandığı eski bir ziraat bölgesi olan "köyler vadisi" anlamındaki Vâdilkurâ, ismini Teymâ ile Medine arasındaki birkaç köyün sıralandığı vadiden almıştır.

Kaynak: TDV

BİR MEDENİYETİN KÖKÜ OLARAK TÜRK EVİ