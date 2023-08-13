Kadim el sanatı: Çömlekçilik
Kültürümüzde önemli bir yere sahip "toprak" ile yapılan bir sanat olan çömlekçilik, geleneksel el sanatlarımız açısından oldukça değerlidir. Geçmişten bugüne usta-çırak ilişkisi ile devam ettirilen bu sanat, günümüzde az sayıda usta tarafından yaşatılmakta ve ne yazık ki çırak yetişmemesi nedeniyle unutulmaya yüz tutmaktadır.
Giriş Tarihi: 13.08.2023
09:35
Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
11:16
◼ Türkiye'nin
ve el sanatları geleneğinde önemli bir yere sahip olan çömlekçilik, oldukça uzun bir geçmişe dayanır. somut olmayan kültürel miraslarından olan
◼ Zaman içinde gelişen tekniklere sahip olan bu sanata dair örnekler
Böylelikle sanat tarihçi, arkeolog vb. araştırmacılar için önemli veriler oluşturur. eşyanın yapıldığı dönemi, dönemin kültürel değişimlerini, günlük hayatını, ticari hayatını ve teknolojik düzeyini yansıtır.
İnce bir sanat: Minyatür
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Çamur haline dönüştürülen denir. killi toprağın elle veya çömlekçi çarkında biçimlendirilmesiyle üretilen testi, kase, küp ve vazo vb. eşyalara çömlek
◼ Çömlek yaparken kilin içindeki taşlar ayıklanır. Ardından kil suyla karıştırılır ve hamur haline getirilir. Elde ya da çömlekçi çarkında şekillendirilir, sırlanır ve fırına verilir.
◼ Çömlekçiliğin göçebe toplulukların yerleşik yaşama geçişiyle başladığı yapılan araştırmalardan anlaşılır. A
nadolu'da rastlanan ilk çömlekler, neolitik döneme M.Ö 8000'li yıllara tarihlendirilir.
◼ Çömleklerin
anlaşılır. ilk örneklerinin sargı-dolama usulüyle elde şekillendirildiği düşünülürken pişirme işleminin de ateşte yapıldığı
◼ M.Ö. 3000'lerde çömlek çarkının ortaya çıkmasıyla çark ile biçimlendirme de başlar.
yaklaşık beş bin yıl önce ilk kez Anadolu'da ilk çarklı çömleğe ait bulgular, Kayseri civarlarında, Alişar'da, Boğazköy'de ve Truva'da karşımıza çıkar.
Kalemin iz düşümü: Hüsn-ü hat
◼ Sonraki süreçte çömlekçilik hızla gelişerek
günlük hayatın her alanında kullanılmaya başlanır. Tarihi süreç içerisinde Sonraki dönemlerde üzerlerine bu sanatın teknikleri gelişir ve çömleklerin üzerine pişmiş topraktan figürler işlenir. boya ile resim yapmaya başlanır.
◼ Antik Yunan aracılığıyla Roma'da yayılım gösteren çömlek kültürü,
Roma ve Bizans üzerinden günümüze kadar gelir. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle gelişim gösterir. çini sanatıyla eş zamanlı olarak çömlek sanatı da
ÇÖMLEK SANATININ ÇEŞİTLERİ
Geleneksel çömlekçilik
◼ Genellikle dünyanın her yerinde kullanılan bu yöntemde kil çamuru elde şekillendirilerek
pişirilir. güneş ya da fırında Basit bir tasarıma sahip olan bu tür çömleklerkullanım için tasarlanmıştır. genellikle günlük
Seramik
◼ Kilin pişirilmesiyle oluşturulan sert bir malzeme olan
seramik, kullanılır. günlük ve dekoratif amaçlı
İslam sanatının zirve unsuru: Geometri