Kadim el sanatı: Çömlekçilik

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◼ Türkiye'nin somut olmayan kültürel miraslarından olan ve el sanatları geleneğinde önemli bir yere sahip olan çömlekçilik, oldukça uzun bir geçmişe dayanır.

◼ Zaman içinde gelişen tekniklere sahip olan bu sanata dair örnekler eşyanın yapıldığı dönemi, dönemin kültürel değişimlerini, günlük hayatını, ticari hayatını ve teknolojik düzeyini yansıtır. Böylelikle sanat tarihçi, arkeolog vb. araştırmacılar için önemli veriler oluşturur.

İnce bir sanat: Minyatür