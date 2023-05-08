II. Abdülhamid'in Çin'deki mührü: Hamidiye Üniversitesi

OSMANLI'NIN İLİME VERDİĞİ ÖNEM

🔸 Ecdadımız yüzyıllar boyu hüküm sürdüğü topraklarda barışın, huzurun hakim olması için emek vermiş bunun yanında gelecek nesillerin eğitimli olması için de çeşitli eğitim kurumları açtırmıştır.

🔸Açılan bu kurumlar her anlamda donanımlı ve gelişmiştir. Osmanlı toprakları ile sınırlı kalmayan ecdadımız, Çin'deki Müslümanların da eğitimini düşünür ve harekete geçer.