II. Abdülhamid Han'ın emriyle açılan tünel

OSMANLI SADRAZAMLARI

◾ Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'ye; kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve çöküş olmak üzere toplamda 5 döneme 292 sadrazam ataması yapılmıştır. Vezîr-i Âzam olarak da bilinen bu kişiler, padişah adına devlet işlerini yöneten en yetkili kişilerdir.

◾ İmparatorluğun en zor yıllarında, milletinin dertlerini yüklenen ve onlara sahip çıkan münevver padişah Sultan Abdülhamid, tam 33 sene boyunca halkına hizmet etmiştir. Hükmettiği dönemlerde ise tam 26 sadrazamı olmuştur.

Sultan Abdülhamid'in sadrazamları

Mithat Paşa, İbrahim Edhem Paşa, Ahmed Hamdi Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Mehmed Sadık Paşa, Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa, Mehmed Esad Safvet Paşa, Tunuslu Hayreddin Paşa, Ahmed Arifi Paşa, Mehmed Said Paşa, Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, Mehmed Said Paşa, Abdurrahman Nureddin Paşa, Mehmed Said Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Mehmed Said Paşa, Kâmil Paşa Ahmed Cevad Paşa, Mehmed Said Paşa, Kâmil Paşa, Halil Rifat Paşa, Mehmed Said Paşa, Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa, Mehmed Said Paşa, Kâmil Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa