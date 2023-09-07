II. Abdülhamid Han'ın emriyle açılan tünel

SULTANLAR SULTANI II. ABDÜLHAMİD

◾ Osmanlı İmparatorluğu'na damgasını vuran en önemli padişahlardan biri olan II. Abdülhamid, pek çok konuda ileri fikirleriyle devletini çağın ötesine taşır.

◾ Beş yüz yılı aşkın bir sürede çok geniş coğrafyalara hakimiyet kuran şanlı ecdadımız, yaptığı faaliyetler ile Avrupa ülkelerine örnek olmuştur.

II. Abdülhamid kimdir?

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. halifesidir. Sultan Abdülhamid "Hamidiye Dönemi"ni açar ve ondan sonraki dönem devletin dağılma süreci olarak bilinir.