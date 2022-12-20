II. Abdülhamit'in İngiltere'deki şeyhülislamı

II. Abdülhamid'in düşüncesi

🔷 Osmanlı tarihinin en zor dönemi kabul edilen 20. yüzyılın sonunda tahttaki isim II. Abdülhamid'dir. Otuz üç yıl boyunca vatan topraklarını korumak için büyük çaba sarf eden padişahın siyasi hamleleri oldukça dikkat çekicidir.

🔷 Osmanlı Devleti, çok uluslu bir yapıya sahip olmasına rağmen kurduğu millet sistemiyle yüzyıllar boyunca halkını bir arada tutmayı başarır. Ancak 20. yüzyıl içinde artan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle, uluslar ayaklanmaya başlar. Bunun üzerine Osmanlı içerisinde farklı fikirler denenir.

Abdülhamid'in hayatı hakkında 34 ilginç gerçek