Camın ışık ve renk ile dansı: Vitray

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🔸 Vitray, cam sanatları arasında en zor olanıdır. Çünkü bir eser ortaya çıkarmak için camın kesilerek şekillendirilmesi, boyanması ve ardından kurşunla birleştirilmesi gerekir. Bu durum teknik bilgi ve büyük bir ustalık gerektirir.

🔸 Vitrayın renk tonlarının değişimi gün içinde ışığın artıp azalmasına ve gölgelenme sürelerine göre farklılık gösterir. Bu sanatın ortaya çıkışı ham maddesini oluşturan cam ile yakından ilişkilidir. Roma'da gerçekleştirilen araştırmalar, vitrayın tarihinin M.S. 1 yüzyıla dayandığını ortaya çıkarır.