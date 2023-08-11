Camın ışık ve renk ile dansı: Vitray
Sanatkârı tarafından adeta bir kuyumcu titizliğinde uygulanan teknikler ile icra edilen vitray sanatı, büyük bir ustalığın eseridir. İslam ve Türk coğrafyalarındaki ilk örneklerine 7. yüzyılda rastlanan vitray, günümüzde de gelişen teknik ve kullanım alanlarıyla varlığını sürdürür. Ülkemizde özellikle camilerimizdeki süslemelerde en nadide örneklerine rastlanan bu sanat, izleyenlere görsel bir şölen sunar.
Giriş Tarihi: 11.08.2023
10:24
Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
13:17
🔸 Vitray,
bir sanat dalıdır. Net bir tarihi olmasa da pencere boşluğunu camlarla kapama tekniğinin cam parçalarının kesilerek farklı şekilllerde bir araya getirilerek yerleştirilmesiyle oluşturulan Antik döneme dayandığı bilinir.
🔸 Camın ışığı geçiriyor olması
onu yaşam alanları için vazgeçilmez bir öge kılar. Bu sanatın tarihi süreçte Orta Doğu'dan Bizans'a oradan da Avrupa'da yayılım gösterdiği düşünülür.
İnce bir sanat: Minyatür
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Türk ve İslam coğrafyalarında ise vitrayın ilk örnekleri 7. yüzyıla dayanır. Vitrayı, 7. yüzyılda Araplar sonrasında ise Türkler uygulamaya başlar.
🔸 Bu sanat özellikle
Selçuklu döneminde geliştirilir ve Osmanlı döneminde İstanbul'un fethedilmesinin ardından sanatçılar, çok sayıda önemli yapıda birbirinden güzel eserler ortaya çıkarırlar. Bu dönem yapılarında özellikle rastlanır. alçı vitray tekniğine
bu teknikle yapılmıştır ve * 15 ve 16. yüzyılda yapılan Yeni Cami'nin, Topkapı Sarayı'nın, Süleymaniye Camii'nin ve Mihrimah Sultan Camii'nin pencereleri cam parçalarının kuyumcu tekniğiyle işlendiği muhteşem örneklerdir.
🔸 Orta Çağ'da
Romenesk ve Gotik dönemde, vitrayların sembolik değer taşıdığı bilinir. Bu dönemlerde vitraylar okuma yazması olmayan ve halka Hristiyanlığı öğreten dini bir amaca hizmet eder.
🔸 Boyalı vitrayların en eski örnekleri 9. yüzyıla rastlanır. Önceleri kiliselerin farklı bölümlerinde
küçük paneller olarak yer alan vitray, sonrasında haline gelir. Özellikle mimarinin temel bir unsuru olur. Gotik mimarinin en belirgin özelliği
Gotik mimari nedir?
Gayesi Tanrı'nın büyüklüğü karşısında insanın aciz oluşunu yansıtmak olan Orta Çağ'ın ortasından sonuna kadar süren mimari akımdır.
Kalemin iz düşümü: Hüsn-ü hat
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Vitray, olanıdır. Çünkü bir eser ortaya çıkarmak için cam sanatları arasında en zor gerekir. Bu durum camın kesilerek şekillendirilmesi, boyanması ve ardından kurşunla birleştirilmesi teknik bilgi ve büyük bir ustalık gerektirir.
🔸 Vitrayın renk tonlarının değişimi gün içinde ışığın artıp azalmasına ve gölgelenme sürelerine göre farklılık gösterir. Bu sanatın ortaya çıkışı ham maddesini oluşturan cam ile yakından ilişkilidir. Roma'da gerçekleştirilen araştırmalar, vitrayın tarihinin M.S. 1 yüzyıla dayandığını ortaya çıkarır.
🔸 Osmanlı ve Avrupa'da önemli bir yer edinen vitray;
Avrupa'da , dini yapıların, varsıl ailelerin konutlarının pencere, tavan ve kapı süslemelerinde kullanılırken Osmanlı'da ise kullanılır. Tasarımlar da genel olarak saray, köşk, cami ve türbelerde kutsal ve dini temalar işlenmiştir.
🔸 Sanatçı
Louis Comfort Tiffany, vitrayın gelişimine önemli bir katkı sunmuş, bu sanatı icra ederken kurşun çubuklar yerine bakır folyo şeritler kullanmıştır. Bunun dışında birleştirici malzeme olarak alçı, beton ve pirincin de kullanımına rastlanır.
Louis Comfort Tiffany kimdir?
Art Nouveau akımıyla tanınan ve özellikle vitray çalışmalarıyla ünlenen tasarımcı ve sanatçıdır.
İslam sanatının zirve unsuru: Geometri