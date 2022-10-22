Bir şehrin giysisi: İstanbulin

◾ Sivil memurlar için resmi kıyafet olarak belirlenen bu ceket, dik-düz yakalı, bele kadar tek sıra düğmeli olduğu ve diz kapağına değin uzandığı için kullanımı rahattır.

◾ Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar önce memur üniforması olarak tasarlansa da zamanla halk tarafından da benimsenir.