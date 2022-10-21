Ülkemizin ilk kitap hastanesi: Süleymaniye Kitap Şifahanesi

◾ El yazmaları hattattan nakkaşa, şirazeyi örenden kişiden müellife kadar bütün bir emeği barındırıyor. Tüm bu restorasyon faaliyetleri, hem bilgiye hem de emeğe duyulan büyük saygıyı yansıtıyor.

◾ Şifahanede, el yazmalarından gelecek nesillerin de faydalanmasını sağlamak için orijinal haline en az müdahaleyle onarılarak korunuyor.