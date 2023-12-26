Avokadonun Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilginç serüveni

🔴 Roma ve Paris'te botanik ve ziraat eğitimi almış bir bilim adamı olan Molla Kamil Efendi, ülkesine döndüğünde dönemindeki önemli bir sorunu çözerek sarayın ilgisini çekti. İstanbul'da, o dönemde laleleri yok eden bir hastalık baş göstermişti. Bu hastalık tüm lale bahçelerini tehdit ederken, Kamil Efendi'nin bilgi birikimi ve yetenekleri sayesinde bu soruna çare bulundu.

🔴 Kamil Efendi, sarayın botanikçisi olarak atanarak padişahın gözünde önemli bir konuma yükseldi ve saray çevrelerinde de itibarı arttı.