Avokadonun Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilginç serüveni
Bugün dünya çapında oldukça popüler bir meyve olan avokadonun Molla Kamil Efendi'nin çağının ötesindeki vizyonuyla, Osmanlı topraklarında 250 yıl önce yetiştirildiğini biliyor muydunuz? Osmanlılar, her dönemde yeni keşiflere ve projelere tam destek vermişlerdir; örneğin, Sultan Abdülmecid, kıtlığa karşı patates tarımını Anadolu'ya tanıtarak ve destekleyerek bu geleneği yaygınlaştırmıştır. Ancak, 1700'lerde başlayan avokado serüveni, ne yazık ki Osmanlı topraklarında uzun süre devam edememiştir. Osmanlı topraklarında avokadonun yetiştirilmeye başlanması ve sonrasında yaşanan ilginç gelişmeleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 26.12.2023
10:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
11:25
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, 1668 yılında doğmuş bir Molla Kamil Efendi din alimidir. Din alimi olmasına rağmen, pozitif bilimlere olan ilgisi nedeniyle botanik ve ziraat alanlarında çeşitli araştırmalar yapmıştır.
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Paris'te ve Roma'da nebatiye (botanik) alanında eğitimler almış ve bu ilgisini ileri seviyeye taşımıştır. Ülkeye döndüğünde, öğrendiği yeni bilgiler ışığında botanik alanında çalışmalar yapmaya başlamıştır.
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Roma ve Paris'te botanik ve ziraat eğitimi almış bir bilim adamı olan Molla Kamil Efendi, ülkesine döndüğünde dönemindeki önemli bir sorunu çözerek sarayın ilgisini çekti. İstanbul'da, o dönemde laleleri yok eden bir hastalık baş göstermişti. Bu hastalık tüm lale bahçelerini tehdit ederken, Kamil Efendi'nin bilgi birikimi ve yetenekleri sayesinde bu soruna çare bulundu.
🔴 Kamil Efendi,
sarayın botanikçisi olarak atanarak padişahın gözünde önemli bir konuma yükseldi ve saray çevrelerinde de itibarı arttı.
🔴 Molla Kamil Efendi bu başarısıyla dönemin sadrazamı
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın da dikkatini çekti. İbrahim Paşa, Kamil Efendi'yi lalelerin hastalığını önleme ve bakımı için görevlendirdi.
🔴 Kamil Efendi, bilimsel yöntemlerle hastalığı tedavi ederek
unvanını alarak sarayın takdirini kazandı. "Halaskaran-ı lalezar" Yalova'da kendisine tahsis edilen arazide deneyler yapmaya başladı ve bilimsel metodları kullanarak lalelerin hastalığını iyileştirdi.
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🔴 Saray ve çevresinde önemli bir statü kazanan Molla Kamil Efendi,
Fransa'da gördüğü avokado meyvesini Anadolu topraklarında yetiştirmek için yoğun bir çaba içine girdi.
🔴 Kendisine saray tarafından tahsis edilen Yalova'daki arazisinde fenni ziraat usullerini kullanarak deneyler yapmaya başladı. Uzun uğraşlar ve melezleme çalışmaları sonucunda
Yalova'nın iklimine dayanıklı avokado yetiştirmeyi başardı.
🔴 Avokado yetiştirmedeki bu başarısını bir risale ile saraya takdim etti ve avokadonun faydalarını şöyle anlattı:
"Avokado nam bu ağaca kim timsah armudu da derler, faidesi saymakla bitmez. Sayesi hoş, bakması ala, yemişi leziz ve şifadır. Meyvesi cennet taamı olup neyle yense yakışır, ağza ferahlık mideye küşayiş verir. Yağı sürülende cilde sedefi bir nur katar. Evrakı pişirilip içilse hasat-ül kilyenin ( böbrek taşı) ilacudur…"
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Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yetiştirilen bu yeni ve egzotik meyve, Damat İbrahim Paşa'nın ilgisini çekti. İbrahim Paşa, Kamil Efendi'nin meyvesini beğenince, saraydaki davetlerde avokadoyu ikram etme geleneği başladı. Kısa sürede, İstanbul'un seçkinleri tarafından benimsenerek sofralardaki yerini aldı. Ancak, avokado elit tabaka dışında, halk arasında pek rağbet görmedi.
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