Aslan figürü aslında ne anlatıyor?

ASLAN FİGÜRÜ ASLINDA NE ANLATIYOR?

🔸 Aslan figürü başta Türkler olmak üzere pek çok farklı milletlerce kullanılır. Neredeyse dünya tarihinin başlangıcından itibaren "güç, kuvvet, ihtişam ve yiğitlik" gibi özellikleri temsil ettiğinden bilhassa devlet yöneticileri tarafından tercih edilir.

🔸 Türk edebiyatında da içinde aslan adının geçtiği; deyimler, şiirler, atasözleri bulunur. Örneğin Eski Türkçede "yalnguk" insan manasına gelir. Uygur yazıtlarında ise "Yalngukların arslanı iligler" yani "İnsanoğlunun aslanı, Hakanlardır" denilmektedir.

Uygurlar*

İlk Türk devletler arasında en güçlü olanlardan biri de şüphesiz Uygur Türkleridir. Türkistan'ın güneyinden kuzeyine pek çok yere cihat hareketleri düzenlemiş fakat zaman ile komşusu Çin'in işgaline maruz kalmıştır. Uygurlar ise çoğunluk olarak günümüzde Çin'in kuzeybatısında yaşarlar.