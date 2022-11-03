🔸 Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte fotoğraf makinelerimizi cebimizde taşır hale geldik. Fotoğraf makinesine göre cep telefonu kameralarının imkanları kısıtlı olsa da çeken kişinin fikri, fotoğrafı asıl anlamlı kılan unsur olarak karşımıza çıkar.

"Araçtan çok fikir önemli"

◽ Enderun Sohbetleri programında, sanatta malzemenin önemi üzerine konuşan fotoğrafçı Murat Gür, "Bütün sanat dallarında malzemeniz her zaman değişir. Bir dönem sulu boya kullanırsınız sonra yağlı boyayı denersiniz. Önce duvara işlersiniz resmi, sonra tuvale. Malzeme farklı olabilir ama siz neyi ne şekilde ifade etmek istiyorsunuz. Temanız var ve diyelim ki yoksulluğu göstereceksiniz. Bunu resimle de fotoğrafla da gösterebilirsiniz. Hangi malzemeyle olursa olsun yine yaparsınız" diyerek sanatta önemli olanın, malzeme değil fikir olduğunu vurguladı.

Bir başka açıdan: Ara Güler'in hikayeciliği