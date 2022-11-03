"An"ın karesi: Sokak fotoğrafçılığı
Fotoğraf, sanatçının tek kareye, anlatmak istediği her şeyi sığdırması anlamı taşır. Hüznü, sevinci, sokaktaki insanları, etrafta dolaşırken gözden kaçırdığımız anları, geçip giden zamanı durdurup görmemizi sağlar. Sokak fotoğrafçılığı bu noktada insanı, yaşamı merkeze alır. Akıp giden zamanın içerisinde akışın bir anını deklanşöre basarak belgeler.
Giriş Tarihi: 03.11.2022
11:39
Güncelleme Tarihi: 03.11.2022
13:33
📷 Fotoğraf nedir?
🔸 Kelime olarak fotoğraf,
anlamı taşır. çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme
🔸 Yunanca
ve "photos", "ışık" sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. İngilizce "graphos", "çizmek" "photography" sözcüğünün karşılığıdır. Yani kökeni Yunanca olsa da sözcüğün kendisi İngilizcedir.
İslam medeniyetinin deklanşörü: Peter Sanders
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saniyede Sinema, 24 ayrı fotoğrafın birleşmesiyle oluşur. ise Fotoğraf tek bir kareye belki de bir ömrü sığdırabilir.
"Tek karede çok şey anlatmak"
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Vav TV'de yayınlanan Enderun Sohbetleri programına konuk olan Murat Aydın, fotoğrafın sanat ile ilişkisiyle ilgili, diyerek, doğru kareyi yakalayabilme farkındalığını edinebilmenin önemine dikkat çekti. "Bir filmde 110 dakikada anlatmak istediğiniz bir şeyi fotoğrafta tek bir kare ile anlatabilirsiniz. O mesajı verecek kareyi yakalayabilmek için çok çalışmak gerekiyor."
🔸 Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte
fotoğraf makinelerimizi cebimizde taşır hale geldik. Fotoğraf makinesine göre cep telefonu kameralarının imkanları kısıtlı olsa da çeken kişinin fikri, fotoğrafı asıl anlamlı kılan unsur olarak karşımıza çıkar.
"Araçtan çok fikir önemli"
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Enderun Sohbetleri programında, sanatta malzemenin önemi üzerine konuşan fotoğrafçı Murat Gür , "Bütün sanat dallarında malzemeniz her zaman değişir. Bir dönem sulu boya kullanırsınız sonra yağlı boyayı denersiniz. Önce duvara işlersiniz resmi, sonra tuvale. Malzeme farklı olabilir ama siz neyi ne şekilde ifade etmek istiyorsunuz. Temanız var ve diyelim ki yoksulluğu göstereceksiniz. Bunu resimle de fotoğrafla da gösterebilirsiniz. Hangi malzemeyle olursa olsun yine yaparsınız" diyerek sanatta önemli olanın, malzeme değil fikir olduğunu vurguladı.
Bir başka açıdan: Ara Güler'in hikayeciliği
"İnsan ve çevresinin fotoğrafı"
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Hangi fotoğrafların çekmeye değer olduğu konusunda Gür şu ifadeleri kullandı:
"Çektiğimiz fotoğraf izleyen tarafı da harekete geçiriyorsa, bakan kişinin uzun zaman bakmasını sağlayabiliyorsa, onda bir şeyleri tetikleyebiliyorsa makul bir fotoğraftır. Fotoğraf çekmeye ilk başladığınızda çok fotoğraf çekiyorsunuz. Bir süre sonra artık her şeyi çekmiyorsunuz. Ben insanın izinin olduğu şeyleri çekmeye çalışıyorum."
İstanbul'un gözü: Ara Güler
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Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Bir fotoğrafı değerli kılan belli başlı özellikler vardır.
✔ Fotoğrafı görende bir etki bırakması gerekir.
✔ İzleyici ile arasında bağ kurması lazımdır. ✔ Fotoğrafı gören bakmalı, içine nüfuz etmelidir. ✔ Ne anlatmak istediği üzerine düşünülmelidir. ✔ Ne tür çağrışımlar oluşturacağı irdelenmelidir.