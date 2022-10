İslam medeniyetinin deklanşörü: Peter Sanders

🔹 Peter Sanders, 1946 yılında Londra'da doğdu. İlk profesyonel fotoğraf makinesini, 60 sterlinlik vergi indirimi olduğunda döneminin en iyi fotoğrafçılarından biri olan Robert Freeman'den aldı.

🔹 Ev sahibi, fotoğraflarını yıkaması için ona karanlık oda temin etti. Profesyonel kariyerine 60'lı yıllarda Bob Dylan ve Jimi Hendrix gibi müzisyenler ile The Baetles, The Doors, The Whole ve The Rolling Stones gibi müzik gruplarının fotoğraflarını çekerek başladı.

↪1970'teki The Isle of Wight Festivali'nde konser veren Hendrix'in ölmeden önce çekilen son karesi onun makinesinden çıkmıştır.