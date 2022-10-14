İslam medeniyetinin deklanşörü: Peter Sanders

*Peter Sanders'ın fotoğraf arşivinden

🔹 1971'de hac görevini yerine getirirken kutsal toprakları ve diğer hacı adaylarını fotoğraflamak istedi. Fakat hiçbir Suudi yetkili, bu İngiliz adama izin verme sorumluluğunu almak istemedi. İcazet için Cidde ve Mekke'deki devlet dairelerine giderek kendine izin verebilecek bir yetkiliye ulaşmaya çalıştı. Sonra Süleyman adında bir hükümet çalışanı ile karşılaştı.

🔹 Mutabakatlarını güven üzerine kurduktan sonra Sanders'e kutsal toprakları fotoğraflaması için özel izin verildi. Bu yetkili ayrıca, Sanders'e eşlik etmesi ve onu koruması için yanına bir asker de verdi. Bu karar onu bir hayli şaşırtmıştı. Çünkü bir Batılının hac fotoğraflarını çekmesini eşsiz bulurdu.

↪ Sanders dronların henüz hayatımıza girmediği o günlerde kaliteli fotoğraflar çekmeyi başardı. O, bu başarısının Allah'ın bir armağanı olduğunu ve ilhamın Cenab-ı Hak'tan geldiğini söylerdi.