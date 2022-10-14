İslam medeniyetinin deklanşörü: Peter Sanders
Peter Sanders, İslam dünyasının önde gelen fotoğrafçısıdır. 45 yılı aşkın süredir samimiyet, merhamet ve sevecenlik dolu geleneksel medeniyetleri fotoğrafladı. Çalışmaları Müslümanlar için ilham kaynağı oldu. Dünyanın en etkili 500 Müslümanından biri olarak seçilen Sanders, beş yıl boyunca Prens Charles'a ait olan MOSAIC derneğinin mütevelli heyetinde görev aldı. 2013 yılında Moda ve İslami Sanat ödülü Dubai Emirliği Başkanı Muhammed bin Raşid el-Mektum tarafından kendisine takdim edildi. 2019 yılında da İstanbul'da yaptığı Barışa Manevi Bir Yolculuk (An Odyssey Of Peace) adlı bir fotoğraf sergisi düzenledi. Gelin, İslam medeniyetinin önemli deklanşörü Peter Sanders'in hayatına yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 14.10.2022
09:11
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
11:18
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Peter Sanders, 1946 yılında Londra'da doğdu. İlk profesyonel fotoğraf makinesini, 60 sterlinlik vergi indirimi olduğunda döneminin en iyi fotoğrafçılarından biri olan Robert Freeman'den aldı.
🔹 Ev sahibi, fotoğraflarını yıkaması için ona karanlık oda temin etti. Profesyonel kariyerine 60'lı yıllarda Bob Dylan ve Jimi Hendrix gibi müzisyenler ile The Baetles, The Doors, The Whole ve The Rolling Stones gibi müzik gruplarının fotoğraflarını çekerek başladı.
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1970'teki The Isle of Wight Festivali'nde konser veren Hendrix'in ölmeden önce çekilen son karesi onun makinesinden çıkmıştır.
Hakikat arayışının sonunda İslam ile şereflendi
🔹 Fotoğraf çekmeye, Hindistan ve Arap coğrafyalarında devam etti.
Onun İslam coğrafyalarına yaptığı seyahatler manevi uyanışını sağladı. Ardından Müslüman dünyasını keşfe çıktı.
🔹 Sanders'in inancı ve mesleği,
manevi gelişiminin parçası oldu. İngiltere'ye dönünce İslam'la şereflenerek "Abd al-Adheem" adını aldı.
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Elinde kamerasıyla çıktığı hakikat arayışı yolculuğunun son menzili Kâbe'de nihayete erdi.
Kutsal şehirleri fotoğrafladı
🔹 1971'de
hac vazifesini yerine getirmek amacıyla Mekke'ye gitti. Vecibelerini yerine getirirken hacıları fotoğraflama şansı buldu.
🔹 Hâlihazırda kutsal şehirleri fotoğraflayan iki Batılı fotoğrafçı vardı: Holandalı Hurgonje ve National Georaphic'ten Thomas Abercrombie. Buna rağmen onun nadide fotoğrafları Sunday Times ve The Observer olmak üzere
birçok büyük dergide yayımlandı.
Hacı adaylarını fotoğraflamak için özel izin aldı
* Peter Sanders'ın fotoğraf arşivinden
🔹 1971'de hac görevini yerine getirirken kutsal toprakları ve
diğer hacı adaylarını fotoğraflamak istedi. Fakat hiçbir Suudi yetkili, bu İngiliz adama izin verme sorumluluğunu almak istemedi. İcazet için Cidde ve Mekke'deki devlet dairelerine giderek kendine izin verebilecek bir yetkiliye ulaşmaya çalıştı. Sonra Süleyman adında bir hükümet çalışanı ile karşılaştı.
🔹 Mutabakatlarını güven üzerine kurduktan sonra Sanders'e kutsal toprakları fotoğraflaması için özel izin verildi. Bu yetkili ayrıca,
Sanders'e eşlik etmesi ve onu koruması için yanına bir asker de verdi. Bu karar onu bir hayli şaşırtmıştı. Çünkü bir Batılının hac fotoğraflarını çekmesini eşsiz bulurdu.
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Sanders dronların henüz hayatımıza girmediği o günlerde kaliteli fotoğraflar çekmeyi başardı. O, bu başarısının Allah'ın bir armağanı olduğunu ve ilhamın Cenab-ı Hak'tan geldiğini söylerdi.
Kamera lensinin odağını değiştirdi
* Peter Sanders'ın fotoğraf arşivinden
🔹 İngiltere merkezli the Religion of Islam topluluğunun deyimiyle Sanders müzik dünyasının idollerini fotoğraflarken kamera lensinin odağını değiştirdi.
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İslam dünyasına yaptığı yolculuklarda kendisine ne yaptığını sorduklarında işini kolayca açıklayabilmek için Arapçada kabaca ressam anlamına gelen "musaavir" kelimesini kullanırdı. Sonradan bu kelimenin Allah'ın Esmâ-i Hüsnâsından biri olduğunu, "yarattığı her mahlûkata ayrı bir şekil, görünüş ve özellik veren" anlamına geldiğini öğrendi. Bundan sonra kendini "abdu'l-musavvir" yani Allah'ın ressam kulu olarak gördü.