Yunus Emre’nin izinden: Sunullah Gaybi

Malazgirt Savaşı ile beraber Anadolu İslamlaşmaya başladı. Bu akınlarca büyüyen dalga başta edebiyat olmak üzere muhtelif pek çok dalda kendisini gösterdi. İslam edebiyatının on yedinci yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri olan tebarüz eden Sunullah Gaybi, esasında Yunus Emre'nin açtığı yolda yürüyen bir derviştir. Şiirleri ile kendisinden sonraki kuşakları etkileyen Gaybi, Kütahya'nın ilim ve irfan merkezlerinden biri olmasında büyük rol oynadı.