Yunus Emre’nin izinden: Sunullah Gaybi
Malazgirt Savaşı ile beraber Anadolu İslamlaşmaya başladı. Bu akınlarca büyüyen dalga başta edebiyat olmak üzere muhtelif pek çok dalda kendisini gösterdi. İslam edebiyatının on yedinci yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri olan tebarüz eden Sunullah Gaybi, esasında Yunus Emre'nin açtığı yolda yürüyen bir derviştir. Şiirleri ile kendisinden sonraki kuşakları etkileyen Gaybi, Kütahya'nın ilim ve irfan merkezlerinden biri olmasında büyük rol oynadı.
Giriş Tarihi: 20.07.2022
15:46
Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
17:14
🔸 Tam adı,
Kalburcuzâde Sun'ullah-ı Gaybî el-Kütahyevî olan Sunullah Gaybi 1025 yılında Kütahya'da doğar. Sunullah şiirlerinde kullandığ adı, Gaybî ise mahlasıdır.
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Gaybî'nin babası, Halveti tarikatının şeyhi olan Çavdarlıoğlu Müfti Ahmet Efendi'dir. Şiirlerinde kullandığı mahlası ise Müftî Derviş'tir.
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Sunullah Gaybi'nin babası
🔸 Gaybi babası ve dedesi tarafından köklü bir aileye mensuptur. Dedesi dönemin önemli
mutasavvıflarından biri olan Kalburcu Şeyhi Ahmet Dede'dir. İstanbul'da eğitim aldıktan sonra Kütahya'ya yerleşen Ahmet Dede, burada talebe yetiştirir.
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Sunullah Gaybi'nin dedesi
🔸 Kurduğu medreseye dışarıdan gelen yardımları kabul etmeyen
Ahmet Dede, çiftçilik yaparak yaşamanı sürdürür. Tarlasına ektiği ürünler ile yoksul halkı, yolda kalmışları ve aç hayvanları doyurur. Normal tohumdan olan bu ekmeklerin bu kadar lezzetli olmasına şaşıran halk ona, Çavdarlı Şeyhi lakabını verir.
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🔸 Osmanlı hükümdarlarından olan
II. Selim, şehzade olduğu dönemde, Ahmet Dede'yi ziyaret eder. Çavdarlı Şeyhi'nin ilmini takdir eden Osmanlı padişahı, Ahmet Dede'nin zaviyesinin yakınlarında, adına bir cami inşa ettirir.
🔸 "Burhânü'l-elhân fî hükmi't-tegannî ve'd-deverân" adlı risaleyi yazan Çavdarlı Şeyhi'nin türbesi Kütahya'dadır.
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Sunullah Gaybi kimdir?
🔸 Gaybi ilmi açıdan
zengin bir çevrede yetişir. Kütahya'da bulunduğu süre zarfında muhtelif alanlara dair eğitim alır. Ancak asıl eğitim hayatı İstanbul'da başlar.
🔸 Osmanlı'nın önemli alimlerinden biri olan
Gaybî, İstanbul gelerek Oğlanlar Tekkesi Şeyhi İbrahim Efendi'ye intisab eder. Şeyhinin ölümünden sonra icazetini alır ve Kütahya'ya irşat için döner. Sunullah Gaybî, başta Yunus Emre olmak üzere Mevlana ve İbn Arâbî'den etkilenir.
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