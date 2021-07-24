Ahi Çelebi kimdir? Osmanlı hekiminin böbrek taşına karşı tavsiyeleri
Ahi Çelebi, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşayan Osmanlı hekimiydi. İki kez hekimbaşı görevinde bulunan alim, dönemin en saygın isimleri arasında yer alırdı. Tıp alanında oldukça önemli eserlere imza attı. Özellikle böbrek ve mesane taşına karşı yazdığı eser ile hastalığın nedenlerini açıklayarak çeşitli tedavi yöntemleri önerdi. Gelin, Hekimbaşı Ahi Çelebi'ni hayatına daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 24.07.2021
18:39
Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
19:27
📌On beşinci yüzyılda yaşan Ahi Çelebi, döneminin önemli hekimlerinden biriydi. Adı kaynaklarda adı Ahmed ve Mahmud olarak geçse de daha çok
Ahî Çelebi ismiyle nam saldı.
📌 Ahi Çelebi'nin babası, kendisi gibi hekimdi. Kastamonu'daki Candaroğlu Beyliğine hizmet ederken Fatih Sultan Mehmet'in burayı Osmanlı topraklarına katmasıyla babası İstanbul'a geldi. Mahmutpaşa'da açtığı bir muayenehanede mesleğini devam ettirdi.
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FATİH’İN BAŞHEKİMLİĞİNİ YAPTI
📌 Ahi Çelebi,
babasından öğrendi. Onun vefatından sonra ise devrin büyük hekimleri olan Kutbüddin ile Altuncuzâde'den ders aldı. Kısa zamanda kendini geliştiren Ahi Çelebi, mesleğini ilerletti. tıbba dair ilk bilgilerini
📌 Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı yendiği
olarak görev yaptı. Ardından ilk önce Fâtih Dârüşşifâsı'na hekim, sonra da Otlukbeli Savaşı'nda ordu hekimi başhekim oldu.
Bilimin bütün alanlarında eserler veren Müslüman alim Kutbüddin
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saray görevlileri arasında alındı ve mutfak eminliğine (emin-i kilar) getirildi. Ardından da hekimbaşı oldu. II. Bayezid döneminde sultanın teveccühünü kazanarak
📌 Ahi Çelebi, Sultan II. Bayezid'ın vefatına kadar
görevine devam etti. dört buçuk yıl hekimbaşılığı
📌 Sultanın vefatından sonra ise gelenek gereği görevinden azledildi. Fakat 1515'de
tarafından tekrar hekimbaşılığı görevi kendisine tevdi edildi. Yavuz'un Mısır Seferi'ne de katıldı. Yavuz Sultan Selim
📌 Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra ikinci kez görevinden azledildi. Vefatına kadar da dönemin en saygın isimleri arasında yer aldı.
SERVETİNİ HAYIR İŞLERİNE HARCADI
📌 Hac görevini doksan yaşını aşmışken 1524 yılında yerine getirdi. Kutsal topraklardan dönerken
burada vefat etti. İmam Şâfiî'nin kabrinin civarına defnedildi. Kahire'de hastalanarak
📌Ahi Çelebi, hem babasının mirası hem de kendi geliri sayesinde
. Çorlu, Edirne, Hayrabolu ve Şile'de büyük bir servetin sahibiydi ile İstanbul'da kırktan fazla köy vardı. bir hamam ve çok sayıda dükkânı
📌 Bu büyük serveti, Edirne'de yaptırdığı medrese ve mektep ile İstanbul'da Yemiş İskelesi'nde yaptırdığı Kanlı Fırın Mescidi diye de tanınan Ahi Çelebi Camii'ne
. Vakıflarının gelir fazlasını da vakfetti vasiyet etti. Medine fakirlerine gönderilmesini
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AHİ ÇELEBİ CAMİİ’NİN EVLİYA ÇELEBİ İLE KESİŞEN HİKAYESİ
📌 Ahi Çelebi'nin yaptırdığı cami,
büyük pay sahibiydi. Onun seyahatlerine başlamasına dair anlattığı hikâyede, etkili mekanlardan biriydi. Evliya Çelebi'nin seyyah olmasında
📌 Evliya Çelebi, evlerinin yakınında bulunan
. Bir gece evinde iken rüyasında kendini Ahi Çelebi Camii'nde gördü. Rüyasını şöyle anlatır: Ahi Çelebi Camii'ne zaman zaman giderdi "İstanbul'da evimde bir gece uykuya dalmıştım.
Birden kendimi Yemiş İskelesi yakınında bulunan Ahi Çelebi Camii'nin içinde gördüm. Caminin içi nur yüzlü bir cemaatle dolup taşmıştı. Bunların kim olduklarını anlayamadığımdan yanımda bulunan zata dayanamayarak sordum. O zat okçuların piri Ebu Vakkas oğlu Sa'd olduğunu söyledi. Derhal elini öptüm. "A sultanım mübarek isminizi buyurur musunuz?'.
Yine " diye sual ettiğimde " Sizin yanınızdaki zatlar kimdir?" dedi. Bu zatlar sıra ile Onlar sahabe-i kiram ve ensar hazretleridir' idi. Bunları doya doya seyredip taze can buldum. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali
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