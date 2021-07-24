Ahi Çelebi kimdir? Osmanlı hekiminin böbrek taşına karşı tavsiyeleri

📌 Hac görevini doksan yaşını aşmışken 1524 yılında yerine getirdi. Kutsal topraklardan dönerken Kahire'de hastalanarak burada vefat etti. İmam Şâfiî'nin kabrinin civarına defnedildi.

📌Ahi Çelebi, hem babasının mirası hem de kendi geliri sayesinde büyük bir servetin sahibiydi. Çorlu, Edirne, Hayrabolu ve Şile'de kırktan fazla köy ile İstanbul'da bir hamam ve çok sayıda dükkânı vardı.

📌 Bu büyük serveti, Edirne'de yaptırdığı medrese ve mektep ile İstanbul'da Yemiş İskelesi'nde yaptırdığı Kanlı Fırın Mescidi diye de tanınan Ahi Çelebi Camii'ne vakfetti. Vakıflarının gelir fazlasını da Medine fakirlerine gönderilmesini vasiyet etti.

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