Bilimin bütün alanlarında eserler veren Müslüman alim Kutbüddin Şirazi

📌 Tusi, bu ilim merkezinde çalışacak bir kadro kurmaya karar verdi. Alanında uzman kişilerden oluşan kadroda Şirazi de yer alıyordu. Tusi'nin öğrencisi burada çalışmalara yardım ederken aynı zamanda katip olarak da görev yapıyordu.

↪Şirazi, seyahatinin amacı olan el-Kanun kitabının sırlarını çözmeyi hocası Tusi ile başardı Bu rasathane hem tıp, astronomi ve felsefe alanında kendisini geliştirebildiği hem de bu alanlara büyük katkılar sunduğu bir ilim merkeziydi. Tusi'nin rasathanede hazırladığı Zic-i İlhani isimli astronomi eserini yazmasına yardım etti. On iki yıl süren gözlemler sonucu rasathanenin en önemli eseri olan Zic-i İlhani Şirazi'nin de büyük katkılarıyla ortaya çıktı.

📌 Rasathanedeki en başarılı öğrenciler arasında yer alan Şirazi, çok geçmeden hocasın gözdesi oldu ve onunla seyahatlere çıktı. Meraga'da ilmini pekiştiren Şirazi, Horosan'ı ziyaret etti. Hocasına bu seyahatlerde eşlik eden Şirazi, hazırladığı şerh için de bilgiler toplamaya devam etti. Bu yolculukları esnasında mantık ve felsefe bilgisini de farklı hocalar sayesinde pekiştirdi.

📌Fakat bu seyahatten sonra bir daha Meraga'ya dönmedi. Artık kendi yolunu çizmenin vakti gelmişti… Hocası ise kendisini bırakıp giden en gözde talebesini asla affetmeyecekti...