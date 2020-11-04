İsfahan Gözlemevi’nde mekanik bilimine yön veren İsfizari
İsfahan Gözlemevi’nde mekanik bilimine yön veren İsfizari
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hükümdarlık döneminde bilim merkezi olan İsfahan'da bir rasathane yani gözlemevi kuruldu. Ömer Hayyam'ın başkanlığını üstlendiği gözlemevinin sekiz kişilik bilim insanından oluşan bir heyeti vardı. Mekanik bilimiyle ilgili çalışmalar yapan İsfizari, heyetteki en önemli isimlerden biriydi. Nizamülmülk'ün desteklediği rasathanede pek çok başarıya imza atan Müslüman alim, altın ve gümüş metallerinin gerçeği ile sahtesi arasındaki farkı ayırt edebilecek bir terazi icat etti. Peki, icat ettiği terazi ile ölümü arasındaki bağlantı neydi? İşte İsfahan Gözlemevi'nin mekanik bilimcisi İsfizari hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 04.11.2020
09:20
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
10:21
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
16
BİLİM MERKEZİ: İSFAHAN GÖZLEMEVİ
2
16
İSFAHAN GÖZLEMEVİ ALİMLERİNDEN İSFİZARİ
3
16
4
16
5
16
SULTAN MELİKŞAH HEYETTEN YENİ BİR TAKVİM HAZIRLAMASINI İSTEDİ