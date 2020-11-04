İsfahan Gözlemevi’nde mekanik bilimine yön veren İsfizari

📌Mekanik bir çağda yaşıyoruz ve çağımızı mekanikleşmeye götüren düzen elbette son yüzyıllarda oluşmadı. Teknolojinin bu denli gelişmesinde büyük katkı sağlayan Müslüman alimler, yaptıkları mekanik icatlarla modern bilim ve teknolojinin temellerini attılar.

Bugünkü teknolojinin temelleri, yüzlerce yıl önce Doğu'nun saraylarında, rasathanelerinde ve medreselerinde Müslüman bilim adamları tarafından atıldı. Teknolojinin gelişimine katkı sağlayan en önemli merkezlerden biri de Sultan Melikşah döneminde başkent İsfahan'da kurulan gözlemeviydi.

💡 Rasathane(Gözlemevi) nedir?

Rasat "gözlem", "hane" ise ev anlamına gelir. Uzaydaki her çeşit değişikliği gözlemlemek, veriler toplamak, incelemek için kurulabilirler. Rasathaneler ayrıca yıldızların hareketlerini gözlemek için kurulmuşlardır. Osmanlı'da ilk gözlemevi Takiyüddin Mehmet tarafından 1577 yılında İstanbul'da kurulmuş, ancak birkaç yıl sonra yıkılmıştır.