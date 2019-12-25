Müslüman alimlerin icat ettiği astronomi aletleri

Gök kürelerini gözlem için kullanmaktan ziyade göksel verileri hatasız kaydetmekle ilgilenen Bettânî, eserinde beyda ya da "yumurta" adını verdiği beş halka ile asılı halde duran gök küresini tarif ediyor; 1022 tane yıldızın koordinatlarının nasıl çizileceği konusunda ayrıntılı talimatlar veriyordu.

Yıldızların küre üzerine nasıl çizilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak anlatması bakımından oldukça etkili olan bu eser sayesinde dönemin alet ustaları bu standarda uygun küre yapabildiler.