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Fikirleriyle tarihe yön veren isimlerden İslam’a dair alıntılar

Düşünce tarihinde kimi isimler var ki İslam'a dair fikirleriyle, Müslümanlığa dair telakkileriyle ön plana çıkmışlardır. İslam ve Müslümanlığa dair görüşleriyle kitlelere yön vermişler ve gelecek nesillere ışık tutmuşlardır. Ömer Muhtar'dan Aliya İzzetbegoviç'e, Necip Fazıl'dan Cemil Meriç'e, Nurettin Topçu'dan Nietzsche'ye fikirleriyle tarihe yön veren isimlerden İslam'a dair alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 09:36
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Çocuklarınıza sütle birlikte Kur'an'dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün.

Ömer Muhtar

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Tarihte var olan hiçbir hakiki İslami hareket yoktur ki aynı zamanda siyasi hareket olmasın. Bunun sebebi İslam'ın bir din olmakla beraber aynı zamanda da onun bir felsefe, ahlak, düzen, tarz, atmosfer, tek kelimeyle hayatın tamamını kuşatan bir şey olmasındandır.

Aliya İzzetbegoviç

Aliya İzzetbegoviç: Davası Allah olan lider

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İşte tüm mesele: nur topu İslam'ı asırlar boyunca üzerine yığılan küf, pas ve moloz tabakalarından sıyırıp ortaya koyma davası! Ve onun aslında dışarıdan hiçbir şeye muhtaç olmadığını kestirme şuuru...

Necip Fazıl Kısakürek

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"İslam mükemmel bir dindir" işte kimsenin tartışamayacağı bu gerçek, Muvahhidler sonrası insanı tarafından çok yanlış bir yoruma zemin hazırlamıştır. "Biz Müslümanız o halde biz de mükemmeliz" bu hatalı kıyas, bireyin mükemmelleşme kabiliyetini, onun mükemmelleşme isteğini kısır etmektedir.

Malik bin Nebi

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İslam, cihanşûmûl bir dindir, bütün insanlara hitap eder. Kast da tanımaz. Gerçek Müslüman'ın nazarında sosyal sınıf diye bir şey olamaz. Servet veya mevki ayırmaz insanları; Müslüman, Müslüman'a eşittir.

Cemil Meriç

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