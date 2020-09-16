Fikirleriyle tarihe yön veren isimlerden İslam’a dair alıntılar
Fikirleriyle tarihe yön veren isimlerden İslam’a dair alıntılar
Düşünce tarihinde kimi isimler var ki İslam'a dair fikirleriyle, Müslümanlığa dair telakkileriyle ön plana çıkmışlardır. İslam ve Müslümanlığa dair görüşleriyle kitlelere yön vermişler ve gelecek nesillere ışık tutmuşlardır. Ömer Muhtar'dan Aliya İzzetbegoviç'e, Necip Fazıl'dan Cemil Meriç'e, Nurettin Topçu'dan Nietzsche'ye fikirleriyle tarihe yön veren isimlerden İslam'a dair alıntıları derledik.