Fikirleriyle tarihe yön veren isimlerden İslam’a dair alıntılar

"İslam mükemmel bir dindir" işte kimsenin tartışamayacağı bu gerçek, Muvahhidler sonrası insanı tarafından çok yanlış bir yoruma zemin hazırlamıştır. "Biz Müslümanız o halde biz de mükemmeliz" bu hatalı kıyas, bireyin mükemmelleşme kabiliyetini, onun mükemmelleşme isteğini kısır etmektedir.

Malik bin Nebi