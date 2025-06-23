Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Kültür Sanat Antalya'da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

Antalya'da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

Yayınlanma Tarihi: 23.06.2025 15:47 Güncelleme Tarihi: 23.06.2025 15:57

Barınma insanın en temel ihtiyaçlarından biri. Bu temel ihtiyaç dönemsel olarak seyir zevkimizi etkileyen bir unsura dönüşmekte. Bunun en güzel örnekleri şüphesiz Antalya'nın Akseki ilçesindeki yapılar, düğmeli evler. Peki, özgün bir tarza sahip olan bu evler nasıl şekillendi ve tarihi serüvenleri nasıl başladı? İşte, Antalya'daki düğmeli yapılar "Akseki Evleri" hakkında bilmeniz gerekenler...

1/10

◾ İnsanoğlu hayatını idame ettirebilmesi için belli başlı şeylere ihtiyaç duyar. Bunlardan biri de konuttur. Konut; barınma, korunma gibi fiziksel gereksinimleri giderir.

◾ Aynı zamanda konut, insanların; sosyal, kültürel ve duygusal ihtiyaçlarını da karşılar. Doğada yaşam mücadelesi barınma içgüdüsü ile başlar.

Zamanda yolculuk: Cumalıkızık Köyü

2/10

İçgüdünün ışığında, hayatın ritmine ayak uydurmaya çalışan insanlar, kayaları oymuş ve "yaşanılacak" bir barınak haline getirmişlerdir. Tabi bir barınak olması için yerleşik düzen şart değil.

◾ Tarihi serüvenin başlangıcından itibaren Türk toplulukları, ev olarak çadırdan yapılmış "otağ" adını verdikleri barınakta yaşamlarını idame ettirmişler.

3/10

◾ Göçebe yaşam tarzı ilerleyen tarihlerde değişir ve yerini yerleşik düzene bırakır. Türk konut mimarisinin en güzel örnekleri bir bir ortaya çıkmaya başlar.

Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve devamında Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerinde yerleşik yaşamın en güzel akisleri olan farklı tarzda haneler, ortaya çıkar.

Çinilerle bezeli Yeşil Külliye

4/10

◾ İşte, bu kapsamda ülkemizde birbirinden ilginç yapıların bulunduğunu söylemeliyiz. Bunlar kimi zaman yapılış hikayeleriyle, kimi zaman kullanılan malzeme ve kimi zamanda farklı mimari tarzlarıyla ön plana çıkıyor.

◾ Evet, Antalya'da da farklı tarzıyla ünlenen birtakım yapılar bulunuyor, bunlar düğmeli evler olarak da anılan "Akseki evleri"

5/10

◾ Öncelikle bu evler ağırlıklı olarak taştan inşa ediliyor. Ardından andız ağacından kesilen odunlar ahşaba dönüştürülüyor ve birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanılıyor.

Bina; taş yığarak, herhangi bir harç veya çimento gibi malzeme kullanılmadan inşa ediliyor. Bu özelliği sayesinde Akseki evlerinin namı tüm dünyaya yayılmış.

Geçmişten günümüze Bursa'nın Kızık köyleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Antalya’da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

Antalya'da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

Allah Teala’nın 4 vaadi

Allah Teala'nın 4 vaadi

Ünlü yazarların masaları

Ünlü yazarların masaları

Anlamsız ve uzun yaşama hastalığı

Anlamsız ve uzun yaşama hastalığı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?