Antalya’da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

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◾ İşte, bu kapsamda ülkemizde birbirinden ilginç yapıların bulunduğunu söylemeliyiz. Bunlar kimi zaman yapılış hikayeleriyle, kimi zaman kullanılan malzeme ve kimi zamanda farklı mimari tarzlarıyla ön plana çıkıyor.

◾ Evet, Antalya'da da farklı tarzıyla ünlenen birtakım yapılar bulunuyor, bunlar düğmeli evler olarak da anılan "Akseki evleri"