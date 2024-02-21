Çinilerle bezeli Yeşil Külliye

YEŞİL CAMİİ

🔹 Evvela Yeşil Camii, mermer işçiliği ile ön plana çıkan nadir bir eserdir. Bilhassa taç kapıdaki oyma taş işçiliği ve mukarnas sanatı göze çarpar. Bir usta buradaki mukarnas sanatını tam üç yılda tamamlamıştır.

🔹 Ecdadımızın bizlere bıraktığı mimari mirasları, yapı olarak değil bir sanat bir eseri olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü onlar bu düsturla hareket etmişlerdir. Edebiyatımızın duayenlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir adlı eserinde aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır.

"Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu."

Mukarnas sanatı

Mukarnas, İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşididir. Arapça kökenli mukarnas sözcüğü, "kademeli çıkıntıların olduğu basamaklı çatma tavandan oluşan kubbe ile birlikte başlık türü olup rengârenk alacalı işleme" manalarına gelmektedir.