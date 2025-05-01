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Zamanda yolculuk: Cumalıkızık Köyü

Yayınlanma Tarihi: 01.05.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:32

Arnavut kaldırımlarıyla bizleri karşılayan tarihi bir yer, Cumalıkızık Köyü. Ülkemizin en yüksek dağlarından biri olan Uludağ'ın eteklerine kurulan Cumalıkızık, bir Türkmen diyarı. Yerli yabancı pek çok turistin merak edip görmeye gittiği bu köy, renkli ahşap evlerin adeta merkezi. Gelin sizleri bir zaman yolculuğuna çıkaralım ve bu Osmanlı köyüne götürelim.

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BURSANI'NIN KIZIK KÖYLERİ
BURSANI’NIN KIZIK KÖYLERİ

🔹 Ülkemizde birbirinden kıymetli köyler mevcut. Taşı toprağı altın olan vatanımızın en nadide şehirlerinden olan Bursa'da turistik, Kızık köyleri bulunuyor.

🔹 Tarihi rengarenk ahşap evleri, Arnavut kaldırımları, ağaçları ve dar sokaklarıyla adeta bir bütün olarak ziyaretçilerine görsel şöylen yaşatıyor Cumalıkızık...

Geçmişten günümüze Bursa'nın Kızık köyleri

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KIZIK BOYU
KIZIK BOYU

🔹 Cumalıkızık, Uludağ'ın kuzey eteklerinde yer alan yedi kızık köyünden biri. Cumalıkızık köyü, 1300'lü yıllarda Oğuzların Kızık boyu tarafından kurulmuş.

🔹 Kızıkların bölgeye yerleşmesinin türlü hikayeleri bulunuyor. Bunlardan biri de Kızık Bey'inin 7 oğlunun Karakeçililerin 7 kızı ile evlendirmesi olayıdır.

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KIZIKLAR
KIZIKLAR

🔹 Bu köy, Ertuğrul Gazi'nin Uludağ eteklerinde 7 köy yeri sağlaması ile başlamış. Burası, Kızık köyleri yerleşimin ilkidir. Cumalı Bey'in kurduğu köy Cumalıkızık, Fethi Bey'in kurduğu köy Fethiyekızık, Hamlı Bey'in kurduğu köy Hamamlıkızık, Dal Bey'in kurduğu köy Dallılıkızık, Bayındır Bey'in kurduğu köy Bayındırkızık olarak adlandırılmış.

🔹 Değirmenlikızık ve Derekızık köylerini kuran beylerin adları tam olarak bilinmemekle birlikte onlar da adlarını bildik "dere" ve "değirmen" sözcüklerinden almış.

Bursa'nın 10 güzeli

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CAMİLİKIZIK İSMİ
CAMİLİKIZIK İSMİ

🔹 Bursa'da özgün şekilde kalabilmiş olan köylerden olan Cumalıkızık'ın ismiyle ilgili başka bir rivayet daha vardır. Eski zamanlarda camisi olan köylere "Camilikızık" denmekteymiş.

🔹 Bundan ötürü de köye, bu isim verilmiş. Daha sonra da Camilikızık'tan Cumalıkızık'a evrilmiştir.

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CUMALIKIZIK CAMİİ
CUMALIKIZIK CAMİİ

🔹 Cumalıkızık'ın simgesi kabul edilen Cumalıkızık Camii, yapım tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Köy halkına sunulan caminin mimarisi; dikdörtgen planlı olup kubbesizdir.

🔹 Caminin kıble ekseninde yarım daire oluşturacak şekilde yapılmış bir mihrap mevcuttur. Mihrabın iki yanında bulunan ve kıble duvarı boyunca devam eden iki basamak vardır.

Çinilerle bezeli Yeşil Külliye

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