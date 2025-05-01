Zamanda yolculuk: Cumalıkızık Köyü

4 /10 CAMİLİKIZIK İSMİ













🔹 Bursa'da özgün şekilde kalabilmiş olan köylerden olan Cumalıkızık'ın ismiyle ilgili başka bir rivayet daha vardır. Eski zamanlarda camisi olan köylere "Camilikızık" denmekteymiş.

🔹 Bundan ötürü de köye, bu isim verilmiş. Daha sonra da Camilikızık'tan Cumalıkızık'a evrilmiştir.