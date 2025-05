Zamanda yolculuk: Cumalıkızık Köyü

3 /10 KIZIKLAR













🔹 Bu köy, Ertuğrul Gazi'nin Uludağ eteklerinde 7 köy yeri sağlaması ile başlamış. Burası, Kızık köyleri yerleşimin ilkidir. Cumalı Bey'in kurduğu köy Cumalıkızık, Fethi Bey'in kurduğu köy Fethiyekızık, Hamlı Bey'in kurduğu köy Hamamlıkızık, Dal Bey'in kurduğu köy Dallılıkızık, Bayındır Bey'in kurduğu köy Bayındırkızık olarak adlandırılmış.

🔹 Değirmenlikızık ve Derekızık köylerini kuran beylerin adları tam olarak bilinmemekle birlikte onlar da adlarını bildik "dere" ve "değirmen" sözcüklerinden almış.